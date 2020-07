Misiek Koterski jako Edward Gierek. Pod koniec lipca ruszają zdjęcia do filmu o I sekretarzu KC PZPR

Misiek Koterski do tej pory znany był głównie z występów w komediach i celebryckich talk-show. „Dzień świra”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „7 uczuć”, „Swingersi” to najbardziej znane z filmów, w których zagrał. „Jak oni śpiewają”, „Taniec z gwiazdami” i „Agent – Gwiazdy” to z kolei jego kontakty z telewizją. Media plotkarskie dużo uwagi poświęcają aktorowi także ze względu na związek z Marceliną Leszczak z programu „Top Model”.

Tym razem aktor ma szansę oderwać się od wizerunku wykreowanego do tej pory i zaprezentować się w poważniejszym repertuarze. W ten sposób zresztą promowany jest film „Gierek”, w którym młody Koterski gra główną rolę. „Przed Michałem Koterskim pojawiła się szansa na rolę życia. Zobacz metamorfozę jaką przeszedł aktor. Jest pierwsze zdjęcie transformacji!” – zachęca producent filmu, Global Studio.

Za scenariusz „Gierka” odpowiedzialni są Michał Kalicki, Krzysztof Tyszowiecki i Rafał Woś. Reżyserią zajął się Michał Węgrzyn, a zdjęciami Wojciech Węgrzyn, jego brat. Jako datę premiery wybrano przyszły rok, na który przypada 20. rocznica śmierci I sekretarza KC PZPR. Oprócz Koterskiego w filmie zobaczymy także Małgorzatę Kożuchowską, Rafała Zawieruchę i Jana Frycza.