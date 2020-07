Jacek Poniedziałek skrytykował Andrzeja Dudę. „Żałosny, nadęty klaun”

Nagranie z rozmowy rosyjskich pranksterów podających się za sekretarza generalnego ONZ z polskim prezydentem pojawiło się w środę 15 lipca. Dzień później Jacek Poniedziałek opublikował post, w którym odniósł się do zamieszania z udziałem Andrzeja Dudy. „Mówią, że to nie wina pana prezydenta, tylko jego otoczenia i służb. Ale co innego jest najbardziej zawstydzające. To, co ten napompowany bufon pier**li przez telefon i jego żenująca angielszczyzna rodem z mołdawskiej prowincji sprawiają, że ze wstydu chciałoby się schować w ciemnej norze” – napisał aktor na Facebooku. Zdaniem Poniedziałka cały świat „musi mieć bekę” nie tylko z głowy państwa, ale również Polaków, „których ten pajac został właśnie wybrany prezydentem” . „Żałosny, nadęty klaun” – podsumował.

Rosjanie kontra Andrzej Duda

Przypomnijmy, że rosyjscy pranksterzy Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoljarow (Vladimir Kuznetsov i Alexey Stolyarov), znani jako Vovan i Lexus, którzy mają na swoim koncie podobne „żarty” wobec innych polityków, tym razem wzięli na cel Andrzeja Dudę. Rosjanie podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ António Guterresa i zadzwonili do nowo wybranego na drugą kadencję prezydenta Polski. Na dowód zamieścili 14 lipca na YouTube nagranie rozmowy, której uczestnikiem był Andrzej Duda.

Kilkunastominutowa konwersacja toczy się wokół wyborów i pandemii koronawirusa i stosunków polsko-rosyjskich, pojawia się też postać Donalda Tuska. Interlokutor Rosjan przekonuje, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest dobra. Dopytywany, odpowiada, że COVID-19 nie miał wpływu na nasze wybory.

