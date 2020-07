Agata Młynarska skrytykowała Elżbietę Witek. „Pani śmiech brzmi strasznie”

Podczas środowych obrad Sejmu parlamentarzyści wybrali trzech członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Przed głosowaniem marszałek Elżbieta Witek przedstawiła zasady powoływania członków komisji. Ostatecznie z ramienia Sejmu w skład komisji wejdą: Barbara Chrobak (zgłoszona przez Krajową Radę Prokuratorów), Hanna Elżanowska (zgłoszona przez grupę posłów klubu parlamentarnego PiS) oraz Andrzej Nowarski (zgłoszony przez grupę posłów klubu parlamentarnego PiS).

Powtarzane głosowanie i śmiech Witek

Głosowanie powtarzano, ponieważ zgodnie z ustawą, Sejm najpierw próbował wybrać członków większością 3/5 głosów, ale ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał takiego poparcia, przystąpiono do ponownego głosowania – tym razem członkowie wyłonieni zostali zwykłą większością głosów. Podczas głosowania m.in. nad kandydaturą Hanny Elżanowskiej uwagę przykuło zachowanie marszałek Witek, która nie umiała zachować powagi. Marszałek Sejmu kilkakrotnie wybuchnęła śmiechem i z tego względu wyłączała mikrofon.

Sama zainteresowana w rozmowie z TVN24 wyjaśniła później, że posłowie głosowali wiele razy. – I za każdym razem pojawiało się to samo nazwisko jako pierwsze. I to posłowie sobie tam z tego zażartowali. To było tylko tyle. Nie z żadnej komisji (się śmiałam – red.), tylko z sytuacji, jaka z tego wyniknęła – podkreśliła marszałek Sejmu.

„Pani śmiech brzmi strasznie”