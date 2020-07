Andrzej Strzelecki nie żyje. Na co chorował aktor?

W piątek 17 lipca córka Andrzeja Strzeleckiego w rozmowie z Polsat News potwierdziła informację o śmierci aktora. Andrzej Strzelecki znany był nie tylko jako aktor i reżyser. Był również graczem i działaczem golfowym. Był wielokrotnie członkiem zarządu Polskiego Związku Golfa. W latach 2008-2016 był rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Znamy go z wielu seriali, takich jak „Niania”, „Klan”, „Na dobre i na złe” czy „Barwy szczęścia”, oraz filmów, w tym m.in. „Kiedy miłość była zbrodnią”, „W pustyni i w puszczy” czy „1920 Bitwa warszawska”.

Andrzej Strzelecki – na co chorował aktor?

Na początku czerwca Andrzej Strzelecki poinformował, że jest chory na raka. Aktor walczył z nieoperacyjnym rakiem płuc i oskrzeli. Szansą na powrót do zdrowia było kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. W tym celu ruszyła zbiórka na stronie Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie. Na nagraniu zamieszczonym przez TVP na Facebooku 68-letni aktor poinformował, że lek, który może go uratować, wprowadzono na rynek amerykański 6 maja. – Okazało się, że 6 maja na rynek amerykański wprowadzono lek dokładnie na tę mutację mojej choroby, tego mojego genu. Czy to nie jest szczęście? Mam nadzieję, że i tym razem też mnie nie opuści – mówił w czerwcu aktor.