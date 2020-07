Zapomniałeś o Netfliksie, a nadal płacisz? Platforma sama przestanie obciążać twoje konto

Tego typu posunięcia ze strony międzynarodowych korporacji to prawdziwa rzadkość. Oczywiście, można tłumaczyć je względami wizerunkowymi i chęciom przypodobania się subskrybentom. Z drugiej strony jednak jest to zysk, z którego mało która firma jest gotowa dobrowolnie zrezygnować. Netflix postanowił, że uczyni tak w stosunku do osób, które od dwóch lat nie obejrzały niczego na platformie, a mimo wszystko nadal uiszczały opłaty. Powody tej decyzji przedstawiono w czwartkowym (16 lipca) liście do inwestorów.

„Bardzo mały procent naszych członków nie oglądał niczego przez ostatnie dwa lata i chociaż w łatwy sposób umożliwiamy przerwanie subskrypcji kilkoma kliknięciami, takie osoby nie wykorzystują też możliwości” – wyjaśniano. „Zdecydowaliśmy więc przestać obciążać takie osoby i tak samo będziemy postępować w stosunku do wszystkich w przyszłości” – oświadczono.

„Chociaż zmiana ta poskutkuje nieznacznie mniejszymi przychodami, wierzymy że prokonsumenckie podejście jest właściwym podejściem, a długoterminowe korzyści przeważą nad krótkoterminowymi kosztami. W świecie, w którym konsumenci mają wiele subskrypcji, automatyczne pauzowanie po dłuższym okresie nieaktywności powinno być standardem” – dodano.

