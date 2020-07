„Zenek” – film o Zenonie Martyniuku na Netfliksie. Od kiedy?

Z powodu pandemii koronawirusa premiera online filmu o liderze zespołu Akcent została przyspieszona. Początkowo produkcję można było oglądać na platformie streamingowej TVP - TVP VOD. Za dostęp do filmu przez 24 godziny na jednym urządzeniu w serwisie vod.tvp.pl trzeba było zapłacić 23 zł (płatność online) lub 23,37 zł (SMS - premium). Dla wszystkich fanów grupy Akcent mamy dobre wieści. Od piątku 17 lipca film Jana Hryniaka jest dostępny w ofercie Netfliksa. TVP (producent filmu) sprzedała prawa do produkcji także do Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii.



„Zenek” – o czym jest film?

Inspiracją do filmu stała się biografia Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który spełnia swoje wielkie marzenie, by dawać ludziom radość poprzez muzykę i śpiew. Film ukazuje drogę Martyniuka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy, zyskując miano króla muzyki disco polo.

Film pokazuje postać Zenona Martyniuka, który już jako nastolatek zakochany był w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek – zawodowy muzyk. To dzięki jego zaangażowaniu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością, to on jest jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk kształtują jego muzyczny styl.

Twórcy i obsada

Zdjęcia do filmu powstają głównie na Podlasiu: w Bielsku Podlaskim oraz rodzinnej miejscowości Martyniuka – Gredele. W tytułową rolę wcieliło się dwóch aktorów: Jakub Zając (młody Florian ze „Stulecia Winnych”) zagrał piosenkarza z początków kariery w latach 80-tych, a Krzysztof Czeczot (znany z ról w produkcjach „80 milionów”, „Dziewczyny ze Lwowa”, czy „Pitbull”) zagrał Zenka dorosłego, osiągającego sukcesy na scenie disco polo.

W pozostałych rolach pojawili się: Klara Bielawka (żona Danuta), Agnieszka Suchora i Roman Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan Frycz (ojciec Danusi), Piotr Cyrwus, Magdalena Berus, Andrzej Andrzejewski, Karol Dziuba. Gościnnie towarzyszą im gwiazdy muzyki disco lat 80-tych: autor przeboju „Never ending story” – Limahl oraz John McInerney, wokalista grupy Bad Boys Blue.