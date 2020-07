Ciąże, intrygi i zdrady. Co po wakacjach wydarzy się w „M jak miłość?

Ze względu na przerwę wakacyjną obecnie TVP2 nie emituje kolejnych odcinków M jak miłość. Dla wszystkich fanów produkcji mamy pewną niespodziankę. Scenarzyści serialu uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili, co wydarzy się w nowych odcinkach, które powrócą na antenę już we wrześniu.

„M jak miłość” - intrygi Anki i Kamila

Kamil (Marcin Bosak) przegra z Budzyńskim proces Olka, ale swojego głównego planu nie porzuci. Wraz z Anką (Weronika Rosati) nadal będą robić wszystko, aby rozdzielić Magdę (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek). W jednym z powakacyjnych odcinków cała czwórka spędzi wieczór w Grabinie. Kamil będzie robić wszystko, aby upić rywala i próbować odzyskać dawną ukochaną. Nad małżeństwem Budzyńskich zawisną czarne a romantyczny wyjazd szybko zamieni się w koszmar.

„M jak miłość” - serialowy baby boom

Tuż po wakacjach Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) dowie się, że jest w ciąży. Bohaterka dowie się, że Michał (Paweł Deląg) oszukiwał ją w sprawie wypadku Leszka (Sławek Uniatowski). Postanowi wyjechać do Francji, gdzie mieszka jej ojciec Adam (Juliusz Krzysztof Warunek) i przybrana córka Zosia (Julia Wróblewska).

Z nieoficjalnych informacji wynika, że powiększy się rodzina Chodakowskich! Na niektórych zdjęciach z planu Adriana Kalska, czyli serialowa Iza, zakrywa brzuch i niektórzy uznali, że ta bohaterka również niedługo zostanie mamą.

„M jak miłość” - konflikt Kingi i Kamili

W ostatnich odcinkach Piotrek (Marcin Mroczek) zaczął współpracować z Kamilą (Anna Gorajska), z którą wyjechał nawet do Stanów Zjednoczonych. Kinga (Katarzyna Cichopek) nie kryła swojej zazdrości. W nowych odcinkach Kamila nadal będzie obecna w życiu Zduńskich, co doprowadzi do kolejnych konfliktów. W efekcie Kinga postanowi spotkać się ze swoją rywalką i poprosić o wyjaśnienie kilku spraw.

„M jak miłość” - powrót Bartka

”W powakacyjnych odcinkach Bartek (Arkadiusz Smoleński) postanowi wrócić z Australii. W 1528 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Janek (Tomas Kollarik) uprzedzi Andrzejka, że jego brat może już bezpiecznie wrócić do Polski, ale pod warunkiem, że zgodzi się zeznawać przeciwko członkom mafii, którzy zostali aresztowali. W zamian zaoferuje mu pełną nietykalność. Andrzejek (Tomasz Oświeciński), który zostanie policjantem, będzie próbował przekonać brata, że to jedyny sposób aby zerwać z trudną przeszłością. Do Polski nie wróci na razie Ula (Iga Krefft). Ze wstępnych informacji wynika, że Bartek przyleci do kraju sam, aby nie ściągać na swoją żonę niebezpieczeństwa.

„M jak miłość” - trudne chwile Wernera

Przed zakończeniem poprzedniego sezonu serialu Werner (Jacek Kopczyński) rozstał się z Agatą (Katarzyna Kwiatkowska), która nie była w stanie wybaczyć mu zdrady. Również była prostytutka Sandra (Anna Oberc) nie będzie zainteresowana związkiem z prawnikiem. Kiedy Werner uświadomi sobie, że bezpowrotnie stracił miłość swojego życia - Agatę - zacznie nałogowo pić alkohol. O tym, jak potoczą się jego dalsze losy przekonamy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość".

