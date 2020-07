Luca Molinari zagra w „Dziewczynach z Dubaju”. Aktor powiedział kilka słów po polsku

Reżyserii obrazu „Dziewczyny z Dubaju” podjęła się Maria Sadowska – autorka obsypanego nagrodami obrazu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn, znany z produkcji takich jak „Listy do M”. czy „Planeta Singli”. Premiera filmu „Dziewczyny z Dubaju” została zaplanowana na 22 stycznia 2021 roku.

Luca Molinari w „Dziewczynach z Dubaju”. Aktor zwrócił się do polskich fanów

„Kochani dziś mija równo miesiąc od kiedy jestem na planie filmowym i każdego dnia ostro pracuje jako producent. Z tej okazji niespodzianka dla was. Przedstawiam Wam kolejnego aktora z naszej zagranicznej obsady. Niezwykle utalentowany, wspaniały aktor Luca Molinari. Możecie mi wierzyć lub nie, ale Luca nie zna kompletnie polskiego lecz chciał nagrać to specjalnie dla Was” – napisała Doda na Instagramie. Artystka do postu dołączyła także nagranie, na którym aktor zwraca się do internautów w języku angielskim i polskim. – Witaj Doda, witaj Polsko. Nie mogę doczekać się pracy z wami na planie filmowym. Przesyłam dużo miłości dla wszystkich – powiedział Luca Molinari.

Post Dody spotkał się z dużym zainteresowaniem jej obserwatorów. Niektórzy dostrzegli miły gest w kierunku polskich fanów, inni skupili się na urodzie aktora. „Pozdrowienia dla Polski w naszym języku – super gest. Nie mogę się doczekać kiedy już wejdzie film do kin”, „Jon Snow jak nic”, „Jon Snow” – komentowali internauci.

Czytaj także:

