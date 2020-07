Netflix szykuje rekordowo drogi film akcji z Goslingiem i Evansem. Wyreżyserują go bracia Russo

Podbudowany sukcesem filmu „Tyler Rake: Ocalenie” (w roli głównej Chris Hemsworth), Netflix zamierza znów spróbować z wysokobudżetowym filmem akcji i rozpoznawalnym aktorem z „Avengersów” (Chris Evans). Zupełnie przy okazji partnerować mu będzie rozchwytywany gwiazdor Hollywood, Ryan Gosling. Za sterami reżyserskimi staną znani także z MCU bracia Russo, z budżetem najwyższym w historii produkcji Netfliksa.

Portal Deadline ujawnił dodatkowo, że nie musimy bać się o scenariusz, co bywało wcześniej słabą stroną produkcji filmowych dla Netfliksa. „The Gray Man” ma się opierać na książce o tym samym tytule. To historia stworzona przez Marka Greaneya. Były agent CIA mierzy się w niej z płatnym zabójcą i choć brzmi to jak coś, co oglądaliśmy już zbyt wiele razy, to fakt powstania aż ośmiu następnych książek w tym samym świecie pokazuje, że ta opowieść może znaleźć jeszcze wielu fanów.