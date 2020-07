Gwiazda „Googleboxa” schudła ponad 30 kg. „Instagram jest tylko wycinkiem rzeczywistości”

„Googlebox. Przed telewizorem” jest emitowany na antenie TTV od 2014 roku i opiera się na podobnym brytyjskim formacie. Zasady show są bardzo proste. Grupy przyjaciół, pary lub rodziny zasiadają przed telewizorem i komentują fragmenty wybranych programów, filmów i seriali. „Googlebox. Przed telewizorem” cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji – do tej pory nakręcono już 12 sezonów.

Jedną z barwniejszych bohaterek jest Sylwia Bomba, która w programie występuje razem z przyjaciółką - Ewą Mrozowską. Celebrytka w wielu wywiadach przyznawała, że w ciągu ostatnich lat przeszła ogromną metamorfozę - zrzuciła ponad 30 kilogramów. Bomba prowadzi także profil na Instagramie, który śledzi ponad 650 tysięcy internautów. W ostatnim zamieszczonym poście gwiazda TTV pokazała kolaż swoich zdjęć: na jednym widać płaski brzuch i ciało w idealnej pozie, a na drugim poza nie jest aż tak perfekcyjna. W ten sposób Sylwia Bomba chciała przekazać, że każdy - także celebryci - mają swoje kompleksy i nie są idealni, a to, co widzimy w sieci, to jedynie fragment prawdziwego życia.

„To jest moje to samo ciało po prawej i po lewej stronie. Pracowałam na nie długo, a nadal bardzo wiele bym w nim zmieniła. Instagram jest tylko wycinkiem rzeczywistości. Nikt nie ma idealnego ciała w każdej pozie, chociaż patrząc po zdjęciach na Instagramie, ma się zupełnie inne odczucia” - wyjaśniła. „Nie mam i nie będę miała takiego ciała jak »insta fitneski« ale nie będę się dołować z tego powodu i was namawiam do tego samego. Można jednocześnie pracować nad sobą i akceptować swoje ciało takim, jakie jest w każdej pozie” - podkreśliła celebrytka.