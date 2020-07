Magda Gessler jako tańcząca Shakira. Ten film już jest hitem w sieci

„Najfajniejsze są te momenty, w których nie trzeba nic przerabiać, bo sam oryginał jest wystarczająco śmieszny. Oto jeden z takich momentów” – czytamy na facebookowym profilu Vogule Poland, na którym udostępniono krótki filmik z InstaStory Magdy Gessler. Restauratorka najwyraźniej wzięła się za poznawanie filtrów na Instagramie. Prowadząca „Kuchenne Rewolucje” skorzystała z programu, który losowo wybrał jej taniec popularnej gwiazdy, wklejając twarz Gessler w miejsce, w którym powinien widnieć wizerunek danego tancerza. Tym samym Gessler na moment stała się Shakirą tańczącą do hitu „Waka waka”.

Apel ws. koronawirusa

Magda Gessler nie tylko publikuje zdjęcia i zabawne filmiki, ale równie często zabiera głos w istotnych sprawach. W czerwcu głośno było o jej apelu ws. koronawirusa. „Obserwuję jak zmieniła się Polska w ostatnich tygodniach, jak świat stanął na głowie. Gdzie jesteśmy teraz? A gdzie moglibyśmy być? Dostaliśmy mocny krok w tył i teraz powoli stawiamy pierwsze kroki” – pisała na Facebooku. Zdaniem restauratorki obawy towarzyszące Polakom jeszcze przed wprowadzeniem restrykcji w żaden sposób nie mobilizują ich do przestrzegania norm. „Niech wszystko się budzi, działa, ale poczucie obowiązku to nie kwestia mody, tylko stylu życia” – zauważyła.

Prowadząca „Kuchenne rewolucje” zwróciła także uwagę na to, ze istotne jest zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz wietrzenie wnętrz. „Musimy się tego trzymać! Bo nigdy nie wyjedziemy z Polski, ani nikt do nas nie przyjedzie.. Kierują nami zrywy narodowe. Czy nie lepiej zapobiegać niż leczyć?” – dopytywała. Gessler zdradziła też, że ostatnio była nad morzem, gdzie zauważyła tłumy ludzi nie zachowujących dystansu. „Czy to rozsądne? Dystans i przestrzeganie higieny jest teraz gwarancją życia. Zróbmy co w naszej mocy aby niedługo granice mogły się otworzyć i abyśmy wyfrunęli z naszych klatek w świat” – zaapelowała dodając, że taki apel nie jest wyrazem paniki, a zdrowego rozsądku.