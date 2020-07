Haruma Miura nie żyje. Aktor popełnił samobójstwo, zostawił list pożegnalny

Lokalne media informują, że aktor znaleziony został nieprzytomny w swoim domu w Tokio w sobotę 18 lipca i został uznany za zmarłego po przewiezieniu do szpitala. Śledczy i policja podają, że śmierć artysty nastąpiła w wyniku samobójstwa, chociaż oficjalnie przyczyny zgonu jeszcze nie potwierdzono.

Portal Kyodo News podaje, że Miura zostawił list pożegnalny, którego treści jednak nie ujawniono publicznie. Amuse Inc., spółka zarządzająca Miury, wydała oświadczenie. „Przepraszamy fanów i ludzi zainteresowanych, jednak szczegółowo badamy sprawę i przekażemy wam informację w stosownym czasie” – czytamy.

W chwili swojej śmierci Miura akurat pracował nad dramatem „Love Will Begin When Money Ends” (pol. „Miłość się zacznie, gdy pieniądze się skończą” , który ma zostać wyemitowany na antenie TBS we wrześniu. Aktora zobaczymy ponadto w filmie „Confidence Man JP: Princess”, który ma premierę w Japonii 23 lipca oraz dramacie NHK „Taiyo no Ko: Gift of Fire”, który wyemitowany zostanie 15 sierpnia.

Haruma Miura rozpoczął karierę w 1997 roku, gdy zagrał w dramacie NHK „Agri” . Swoją pierwszą główną rolę zagrał w 2006 roku w filmie „Catch a Wave”. Następnie zagrał znaczące role w filmach takich jak „Kimi ni Todoke” w 2010 roku, „Tokyo Park” w 2011 roku, dwóch filmach z serii „Attack on Titan” i „Little Nights, Little Love” w 2019 roku. Miura odniósł również sukcesy teatralne – za rolę Loli w japońskiej adaptacji „Kinky Boots” w 2016 roku otrzymał nagrodę Haruko Sugimara Award. Niedawno rozpoczął też karierę muzyczną, wydając w 2019 roku singiel „Fight For Your Heart”.

Czytaj także:

