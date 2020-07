Załamana wnuczka Elvisa Presleya w osobistym wpisie po samobójstwie brata. „Poranki są najtrudniejsze”

We wtorek w ubiegłym tygodniu biuro Los Angeles Medical Examiner's potwierdziło, że oficjalną przyczyną śmierci Bejnamina Keougha była rana z pistoletu w wyniku popełnienia samobójstwa.

Tuż po informacji o śmierci mężczyzny oświadczenie wydała przedstawicielka Lisy Marie Presley. „Jest całkowicie załamana, zdruzgotana ale stara się pozostać silna dla swoich 11-letnich bliźniaków i córki Riley. Uwielbiała tego chłopca. Był miłością jej życia” – czytamy.

W sobotę na Instagramie w osobistym wpisie, do którego dodała kilka zdjęć, hołd swojemu bratu oddała Riley Keough.

„Poranki są najtrudniejsze. Zapominam, że odszedłeś. Nie mogę płakać z powodu strachu, że nigdy nie przestanę. Ból jest dla mnie nowym uczuciem. Ty. Nie ma na ciebie słów. Anioł jest najbliższym, jakie przychodzi do głowy. Czyste światło. Braciszek. Najlepszy przyjaciel. Dzikus. Intelektualista. Świadek mojego życia. Bratnia dusza. Ochroniarz. Zbyt wrażliwy na ten surowy świat” – czytamy w osobistym wpisie. „Mam nadzieję, że dasz mi siłę, abym mogła znieść ogromną dziurę, którą zostawiłeś w moim sercu. Mam nadzieję, że dasz mi siłę do jedzenia. Mam nadzieję, że jesteś rozkołysany z miłości. Mam nadzieję, że czujesz moją miłość. Mam nadzieję, że czujesz Boga. Jesteś boski. Nie mogę uwierzyć, że mnie zostawiłeś. Nie ty słodki Ben Benie. Każdy, tylko nie ty. Myślę, że to prawdziwie złamane serce. Mam nadzieję, że ponownie się spotkamy” – napisała.

