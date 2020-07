Nie oglądałeś jeszcze „The Old Guard”? Film bije rekordy popularności na Netfliksie

„»The Old Guard« bije rekordy! Przemój z Charlize Theron jest już wśród 10 najpopularniejszych filmów Netfliksa w historii – a Gina Prince-Bythewood jest pierwszą czarnoskórą reżyserką na liście” – czytamy we wpisie Netfliksa na Twitterze. „Film jest obecnie na dobrej drodzę do tego, aby dotrzeć do 72 mln gospodarstw domowych w ciągu pierwszych 4 tygodni od premiery” – kontynuowała platforma.

Film powstał na kanwie komiksu Grega Rucki i został wyreżyserowany przez Ginę Prince-Bythewood. Oprócz Charlize Theron zagrali w nim m.in.: Chiwetel Ejiofor, Harry Melling, Matthias Schoenaerts, Natacha Karam, Marwan Kenzari, Kiki Layne, Anamaria Marinca, Luca Marinelli, Adam Collins, Joey Ansah, Tuncay Gunes, Russell Balogh.

Życie wieczne jest trudniejsze, niż się wydaje. Prowadzona przez wojowniczkę o imieniu Andy (Charlize Theron) grupa nieśmiertelnych najmeników walczy od stuleci z wszystkimi siłami zagrażającymi światu. Ale kiedy zespół zostaje zwerbowany do podjęcia misji awaryjnej i niezwykłe zdolności członków zostają ujawnione, Andy i Nil (Kiki Layne), muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy chcą za wszelką cenę zawładnąć ich mocą i przy tym się wzbogacić.

Poniżej przedstawiamy zestawienie TOP 10 najpopularniejszych filmów Netfliksa.

10. „Platforma” – 56 mln



9. „Niewłaściwa Missy” – 59 mln



8. „Potrójna granica” – 63 mln



7. „Irlandczyk” – 64 mln



6. „The Old Guard” – 72 mln (przewidywania)



5. „Zabójczy rejs” – 83 mln



4. „6 Underground” – 83 mln



3. „Śledztwo Spensera” – 85 mln



2. „Nie otwieraj oczu” – 89 mln



1. „Tyler Rake: Ocalenie” – 99 mln