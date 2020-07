Aishwarya Rai trafiła do szpitala. Gwiazda Bollywood jest zakażona koronawirusem

Jak podaje „The Times od India” , aktorka i jej córka przez około tydzień odbywały kwarantannę w domu po tym, jak stwierdzono u nich zakażenie COVID-19. Do objawów doszły jednak teraz problemy z oddychaniem, dlatego zostały przewiezione do szpitala. Mąż aktorki Abhishek Bachchan i jej teść Amitabh Bachchan, przebywają na tym samym oddziale od minionej soboty.

Amitabh Bachchan, indyjski aktor, który przez fanów nazywany jest Big B a nawet bogiem, w sobotę w mediach społecznościowych wstawił zdjęcie ze swoim synem i podziękował za wszelkie życzenia powrotu do zdrowia, jakie otrzymali.

Aishwarya Rai w 1994 roku wygrała konkurs Miss World. W Indiach dało to jej przepustkę do kariery filmowej. Do tej pory jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek bollywood.

