Kanye West popłakał się na wiecu i zdradził osobiste szczegóły ze swojego życia. „Prawie zabiłem swoją córkę!”

Raper dwa tygodnie temu ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W niedzielę odbył się jego pierwszy wiec wyborczy, który zorganizowano w Charleston w Karolinie Południowej.

43-latek pojawił się przed niewielkim tłumem fanów w Exquis Event Center, ubrany w kuloodporną kamizelkę i z linią włosów wygoloną na hasło „2020”. Podczas swojego chaotycznego przemówienia, które trwało godzinę, wygłosił kilka kontrowersyjnych komentarzy. „Harriet Tubman tak naprawdę nigdy nie uwolniła niewolników, po prostu kazała im pracować dla innych białych ludzi” – mówił między innymi.