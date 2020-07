Uczestnik „The Voice of Poland” miał koronawirusa. „Milczałem przez powodów kilka”

„Wiedzcie, że coś się dzieje. Troszkę milczałem przez powodów kilka. Od przebytego COVIDA po operacje strun głosowych” – zaczął Damian Ukeje we wpisie na Instagramie. W dalszej części wokalista zapewnił swoich fanów, że nie muszą się martwić o nowe utwory. „Wciąż wracam do siebie, niemniej piosenki w większości popisane więc już niedługo będziemy się chwalić” – dodał. Post wokalisty cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Internauci życzą Damianowi Ukeje szybkiego powrotu do zdrowia i podkreślają, że wręcz z utęsknieniem wyczekują jego kolejnych produkcji muzycznych.

Damian Ukeje występował w popularnym muzycznym show „The Voice of Poland”, które emitowała Telewizja Polska. Wokalista współpracował w programie z Nergalem. Po zakończeniu show nagrał piosenki, które zostały pozytywnie odebrane przez publiczność. „Ja. Ikar”, „Stan Nieważkości” czy duet z Sarsą „Od Połowy” – to tylko niektóre przeboje artysty.