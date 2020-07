Ryan Gosling i Chris Evans w serii w stylu Jamesa Bonda. Bracia Russo tworzą „The Gray Man” dla Netfliksa

Produkcją zajmie się firma AGBO należąca do braci Russo, a scenariusz do filmu stworzył sam Joe Russo, przy współpracy z Christopherem Markusem i Stephenem McFeelym. Obraz oparty jest na powieści Marka Greaneya z 2009 roku, w której Gray Man to niezależny zabójca i były agent CIA, którego imię operacyjne to Court Gentry.

Główną rolę zagra Ryan Gosling, a ścigać po całym świecie będzie go Lloyd Hansen, w którego wcieli się Chris Evans. Oczekuje się, że Gosling zagra w planowanych kontynuacjach filmu.