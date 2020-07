Gwiazda „Googleboxa” miała anoreksję. „Zaczęłam przewracać się na ulicy”

„Googlebox. Przed telewizorem” jest emitowany na antenie TTV od 2014 roku i opiera się na podobnym brytyjskim formacie. Zasady show są bardzo proste. Grupy przyjaciół, pary lub rodziny zasiadają przed telewizorem i komentują fragmenty wybranych programów, filmów i seriali. „Googlebox. Przed telewizorem” cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji – do tej pory nakręcono już 12 sezonów.

„To jest choroba, która siedzi w głowie”

W programie występuje m.in. Ewa Mrozowska-Kozłowska przyznała, że przez długi czas wydawało jej się, iż jest za gruba, chociaż nosiła rozmiar 34-36. – Jako nastolatka zmagałam się z anoreksją. W wieku 14 lat, przy wzroście 177 centymetrów, ważyłam 45 kilogramów. W ciąży przytyłam niecałe 15 kilogramów, bałam się tego, jak zmieni się moje ciało – przyznała w rozmowie z „Party”. Przypomnijmy, gwiazda „Googleboxa” urodziła kilka miesięcy temu.

Mrozowska-Kozłowska przyznała, że nie udało jej się całkowicie pokonać choroby, a jedynie zaleczyć. – Anoreksji nie da się wyleczyć do końca życia. To jest choroba, która siedzi w głowie. Do dziś zostały mi zachowania anorektyczne: silna potrzeba kontroli i codzienne stawanie na wadze – podkreśliła dodając, że antidotum stała się dla niej praca. – Chciałam coś w życiu osiągnąć, a nie tylko zastanawiać się nad tym, czy jestem już wystarczająco chuda i czy nie za dużo zjadłam. Moment opamiętania przyszedł, kiedy zaczęłam przewracać się na ulicy – zdradziła.