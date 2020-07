Internautka obraziła żonę Mateusza Damięckiego. Aktor odpowiedział

Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska wraz z synem Franciszkiem wybrali się nad morze. Aktor w mediach społecznościowych opublikował kilka zdjęć z plaży. Wśród zdecydowanej większości pozytywnych komentarzy, pojawił się również nieprzychylny. Aktor nie pozostawił wiadomości internauty bez odpowiedzi. „Masz mało atrakcyjną żonę i wygląda jakoś staro. Czy ona jest starsza od ciebie?" – zapytała kobieta, która śledzi aktywność Mateusza Damięckiego na Instagramie. „Musisz być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, jeśli poświęcasz swój czas i uwagę na taki komentarz” – odpisał krótko aktor.

„Warto popracować nad własnym życiem”

Internauci stanęli w obronie Pauliny Andrzejewskiej. „Tak wygląda piękna naturalna kobieta i do tego mama. To, co jest na Instagramie i Facebooku to nie są kobiety a retuszowane kopie... Pozdrawiam i życzę udanych wczasów”, „Czy Ty przeczytałaś, co napisałaś?”, „Musisz być nieszczęśliwym człowiekiem. Warto popracować nad własnym życiem, a nie wylewać frustracje na piękną, naturalną kobietę i jej partnera” – czytamy w komentarzach.