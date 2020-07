Pochanke i Pieczyński zrezygnowali z pracy w TVN. „SE” ujawnia ich dalsze plany

W połowie lipca po ponad 19 latach Justyna Pochanke poinformowała o swoim odejściu z TVN24 oraz "Faktów" TVN. „Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja. Chciałam się z Wami pożegnać. Za wszystkie lata z całego serca dziękuję ludziom, z którymi pracowałam i którzy nigdy nie zawiedli – ekipie »Faktów« i TVN24. Widzom – bo byli dla mnie siłą i dowodem na to, że nie wszystko da się podzielić. I Mariuszowi Walterowi – bo stworzył to miejsce. Nie pożegnałam się na antenie i dobrze. Fakty nigdy nie były łzawe" – napisała dziennikarka w mailu do pracowników.

Portal Wirtualne Media podawał również, że doradcą zarządu TVN ds. programów informacyjnych przestał być Adam Pieczyński, prywatnie mąż Justyny Pochanke. Stanowisko to objął w ubiegłym roku po tym. jak przestał być szefem pionu informacji TVN oraz redaktorem naczelnym "Faktów" i TVN24. Ze stacją był związany od ponad 20 lat.

Przyszłość Pochanke i Pieczyńskiego

Ponieważ dziennikarka nie podała powodów swojej rezygnacji, w sieci pojawiło się na ten temat mnóstwo plotek i spekulacji. Jak podaje Super Express powołując się na rozmowę z jednym z pracowników stacji TVN, Pochanke i Pieczyński postanowili wyjechać za granicę. – Od dawna nosili się z tym zamiarem. Jakiś czas temu kupili więc dom w Marbelli, w Hiszpanii i tam teraz się przeprowadzają. Pragną słońca, spokoju i odpoczynku – przekazał dziennikarzom pracownik stacji. – Tyle lat pracowali w korporacji, przeżyli mnóstwo stresów, chcą po prostu teraz cieszyć się życiem. W dodatku mają pomysły na projekty internetowe – dodał.

