Zamachowska szuka złodziei. „To tylko cześć nagrań z naszego monitoringu. A i tak robi wrażenie”

Monika Zamachowska w mediach społecznościowych opisała wydarzenie, do którego doszło w poniedziałek 20 lipca. „O godz. 17.30 spod naszego domu na warszawskim Żoliborzu – ci dwaj ukradli mojemu synowi rower za prawie 2000 zł. Syn kupił go od kolegi w ratach, które spłacał ze swojej pracy w Uber Eats. Wiem, że to nie pierwszy przypadek, gdy okradają dostawców, którzy poruszają się na rowerach, najchętniej młodych, za którymi jeżdżą i śledzą ich, czekając na okazję” – napisała na Instagramie. Prezenterka do wpisu dołączyła zdjęcia i nagranie, na którym uchwycony został moment kradzieży.

„A i tak robi wrażenie”

Monika Zamachowska zwróciła się do swoich obserwatorów z prośbą o pomoc. Poinformowała także, że o sprawie powiadomiona została policja. „A teraz zła wiadomość dla złodziei: to tylko cześć nagrań z naszego monitoringu. A i tak robi wrażenie. Bardzo proszę, żeby ktoś, kto rozpozna tych bezczelnych złodziei, zgłosił się do mnie, żeby sprawa przeciwko nim zakończyła się bezwzględnym więzieniem. Jesteśmy w kontakcie z policją. Dziękuję za współpracę” – napisała prezenterka w mediach społecznościowych.

