Coś dla fanów hiszpańskich seriali. O czym będzie nowość „Tak czy owak”?

Hache i Belén są starymi znajomymi, które po latach spotykają się w najbardziej hipsterskiej części Madrytu – dzielnicy Malasaña. Obie dziewczyny pochodzą z położonego na obrzeżach stolicy niewielkiego miasta Parla, przez co ich życie to nieustanne poszukiwanie sposobów na przetrwanie w tym całkowicie obcym dla nich świecie.

– „Tak czy owak” to historia, która nie tylko pokazuje niezniszczalną przyjaźń dwóch bohaterek, ale także pozwala obserwować zderzenie się dwóch zupełnie przeciwstawnych sobie światów. Z jednej strony mamy tu do czynienia z autentycznością małego miasta znajdującego się na obrzeżach Madrytu – miasta Parla, z którego pochodzą bohaterki. Z drugiej natomiast snobizm najbardziej hipsterskiej dzielnicy Madrytu, Malasaña, gdzie obie dziewczyny decydują się zamieszkać. Ten szok kulturowy staje się tu kluczem do nakreślenia szerokiego portretu naszej rzeczywistości i jednocześnie absurdu towarzyszącemu tej nowej erze, w której żyjemy – wyjaśniła Manueli Burló Moreno, autorka serialu.

Obsada i twórcy serialu

W rolach głównych w serialu występują: Marta Martín („Trzy metry nad niebem”) jako Hache, Saida Benzal („Letters to Paul Morrissey”) jako Belén, Brays Efe („Orígenes secretos”) jako Oli, Javier Bódalo („Duchy ze szkolnej ławki”) jako Johnny, Itziar Castro („Rec 3: Geneza”) jako Choni oraz Fernando Albizu („Gordos”) jako Yoli. Autorką serialu jest Manueli Burló Moreno („Babski weekend”), która odpowiadała zarówno za scenariusz jak i reżyserię.

Premiera serialu „Tak czy owak”

Premiera hiszpańskiego serialu komediowego HBO Europe „Tak czy owak” („Por H o Por B” (aka. „One Way or Another”)) odbędzie się w HBO GO 8 sierpnia. Tego dnia do serwisu dodane zostaną wszystkie odcinki produkcji. Premiera pierwszego odcinka na antenie HBO zaplanowana została natomiast na 10 sierpnia na godzinę 21:40. Serial liczy 10 odcinków.