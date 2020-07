Kanye West pisze, że jego żona Kim Kardashian chce go zamknąć. „Film »Uciekaj!« jest o mnie!”

W poniedziałek 20 lipca Kanye West dodał na swoim Twitterze serię wpisów. „Kim próbowała przylecieć do Wyoming z lekarzem, żeby mnie zamknąć, jak w filmie »Get Out«, bo wczoraj płakałem z powodu uratowania życia mojej córki” – napisał West, odnosząc się do komentarzy podczas niedzielnego wiecu. Opisał wówczas moment, w którym Kim Kardashian dowiedziała się o tym, że spodziewa się pierwszego dziecka, North. „W Biblii jest napisane: »nie zabijaj«. Pamiętam, że moja dziewczyna zadzwoniła do mnie krzycząc i płacząc, a ja myślałem o tym, bo byłem raperem, miałem różne dziewczyny (...) Płakała i przez miesiąc, dwa, trzy, rozmawialiśmy o tym, że nie powinna urodzić tego dziecka. Miała już tabletki w dłoni” – opowiadał.

Kanye twierdzi, że doznał objawienia od Boga



West stwierdził, że siedział w paryskim mieszkaniu (w tym samym, w którym okradziono jego żonę) i tam doznał objawienia od Boga, aby zatrzymać dziecko. „Bóg powiedział: »Jeśli spierasz się z moją wizją, ja będę pieprzył twoją wizję«. Zadzwoniłem do mojej żony i ona powiedziała: »Zatrzymamy to dziecko«” – mówił West. „Nawet jeżeli moja żona się ze mną rozwiedzie po tym przemówieniu, sprowadziła North na świat” – dodał. „Wiecie kto jeszcze chronił dziecko? 43 lata temu?” – powiedział West i rozpłakał się. „Moja mama uratowała mi życie. Mój tata chciał się mnie pozbyć. Nie byłoby Kanye'ego Westa” – dodał płacząc. „Prawie zabiłem swoją córkę! Prawie zabiłem córkę! Kocham moją córkę!” – krzyczał dalej.

„Kriss nie baw się ze mną”

W kolejnym poniedziałkowym wpisie na Twitterze Kanye skierował kilka słów do Kriss Jenner. „Kriss nie baw się ze mną, ty i ten calmye nie jesteście dozwoleni w pobliżu moich dzieci. Próbowałaś mnie zamknąć” – stwierdził odnosząc się najwyraźniej do swojej teściowej i jej partnera Coreya Gamble. Kilka minut później raper dodał: „Kim próbowała sprowadzić lekarza, aby mnie zamknąć. Jeżeli zostanę zamknięty jak Mandela, dowiecie się dlaczego” .

