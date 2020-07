Serial „La Bandida” dał TVP1 pozycję lidera. Sandra Echeverria zyskała status megagwiazdy

„La Bandida” nadawany jest na antenie telewizyjnej Jedynki codziennie około godziny 20:35 – począwszy od 3 lipca 2020 roku. Serial szybko stał się hitem – według raportu portalu WirtualneMedia.pl, po pierwszych trzech tygodniach średnia oglądalność produkcji wyniosła 1,87 mln widzów.

O czym jest serial „La Bandida” ?

Serial „La Bandida” oparty jest na prawdziwej historii Gracieli Olmos, która stała na czele meksykańskiej grupy narkotykowej. Widzowie poznają historię jej dzieciństwa, gdy ta trafiła do sierocińca. Następnie fabuła przechodzi do jej dorosłości, gdy poślubiła rewolucjonistę, a w końcu została zostawiona przez męża i okradziona. To zmusiło ją do hazardu, kradzieży biżuterii i przemytu. Kobieta w końcu zbiła fortunę na handlu narkotykami, co pozwoliło jej na otwarcie klubu w mieście Durango Calle de la Condesa.

Sandra Echeverria

Główną rolę w serialu gra Sandra Echeverria – meksykańska aktorka, piosenkarka i modelka, znana wcześniej z wcielenia się w Marinę w telenoweli o tym samym tytule. Aktorka grać zaczęła w 2002 roku, w telewizyjnej serii „Súbete A Mi Moto” , a potem w 2004 roku widzowie zobaczyć mogli ją w programie „Soñarás” , którego poprowadziła drugi sezon. W 2006 roku zaczęła grać w serialu „Marina” . Potem zobaczyliśmy ją w między innymi „El Diez” , „La fuerza del destino” czy „Relaciones Peligrosas” .

Oprócz kariery aktorskiej, Sandra Echeverria mając 14 lat została członkinią grupy Perfiles, która później zmieniła nazwę na „Crush” . Nagrała dwa albumy i wystąpiła na ponad 200 koncertach. W 2011 roku wydała swój pierwszy solowy album „Sandra” .

Od 2014 roku jest w związku małżeńskim z Leonardo de Lozanne. Mają razem syna Andrésa.