Netflix tworzy ekranizację oczekiwanej powieści. W rolach głównych Julia Roberts i Denzel Washington

Chociaż wciąż czekamy na światową premierę książki „Leave the World Behind” , która zaplanowana jest na 6 października 2020 roku, nakładem wydawnictwa HarperCollins Ecco, Netfliks już zdecydował, że zainwestuje w jej adaptację. Według informacji „The Hollywood Reporter” na planie produkcji spotkają się Julia Roberts i Denzel Washington, którzy ostatnio pracowali razem w 1993 roku przy filmie „Raport Pelikana” .

Powieść opowiadać ma o mężu i żonie (w tych rolach najprawdopodobniej zobaczymy Julię Roberts i Denzela Washingtona), którzy wyruszają do odległego zakątka Long Island wraz ze swoimi dziećmi, spodziewając się spędzenia wakacji marzeń. Pewnego dnia jednak pojawiają się w domu jego właściciele, odpowiedzialni za wynajem, którzy oznajmiają, że w mieście doszło do nagłego blackoutu. Małżeństwo przebywające na wakacjach nie jest pewne, w co wierzyć. Gdy telewizja, internet i telefony komórkowe nie działają, dwie rodziny zmuszone są do pozostania wspólnie w tej napiętej sytuacji. Jak informuje „The Hollywood Reporter” , w filmie poruszane zostaną tematy związane z rasą, klasą społeczną i rodzicielstwem. Produkcja opisywana jest jako thriller.