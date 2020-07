„Tenet” Christophera Nolana usunięty z kalendarza premier. Warner Bros. się tłumaczy

Początkowo „Tenet” Christophera Nolana zadebiutować miał 17 lipca, jednak przesunięto premierę na 31 lipca, a następnie po raz kolejny na 12 sierpnia. Teraz nadeszła kolejna smutna informacja dla fanów kina, ponieważ premierę obrazu „Tenet” przesunięto ponownie. Warner Bros. nie podał jednak, kiedy dokładnie film pojawi się w kinach. „Wkrótce udostępnimy nową datę premiery »Tenet«, całkowicie oryginalnej i oszałamiającej produkcji Christophera Nolana” – czytamy w oświadczeniu Toby'ego Emmericha, prezesa Warner Bros. Zaznaczył on, że będzie to data w 2020 roku. „Naszym celem w całym tym procesie było zapewnienie najwyższych szans na sukces naszym filmom, a jednocześnie wspieranie naszych partnerów kinowych nowymi treściami, gdy tylko będą oni mogli je bezpiecznie otworzyć” – podał dalej.

Co wiemy o filmie „Tenet” ?

Ze zwiastuna dowiedzieliśmy się, że Washington i Pattinson pracują nad jakąś misją. Szef (?) Washingtona grany przez Martina Donovana, mówi także w pewnym momencie o słowie kluczu „tenecie” (pol. dogmat) – który ma pomóc Washingtonowi w zdobyciu większej ilości informacji i potencjalnie nawet sprowadzić go na niebezpieczną ścieżkę. „Witaj w życiu po śmierci” – zwraca się do niego Donovan. W zapowiedzi słyszymy także od postaci granej z kolei przez Clémence Poésy, że wszystko to odbywa się, aby „zapobiec III wojnie światowej” . Później jednak bohaterka, w którą wciela się Elizabeth Debicki jasno wyjaśnia, że „chodzi o coś znacznie gorszego” . Na koniec zwiastuna widzimy Pattinsona i Washingtona w pewnym pomieszczeniu, w którym widać rozbite szyby. „Co tutaj się stało?” – pyta Pattinson. „Jeszcze nic” – odpowiada Washington, po czym z windy wyskakują uzbrojeni agenci. Wszystko mogłoby zatem wskazywać na to, że jednak w filmie mamy do czynienia z jakąś formą „zabawy z czasem” .

Co znaczy „Tenet” ?

Nieco o fabule może zdradzać także sam tytuł filmu – „Tenet” . Słowo jest palindromem – wyrażeniem brzmiącym tak samo, czytanym od lewej do prawej i od prawej do lewej. To tłumaczy też ciekawe zabiegi pokazane już w zwiastunie, gdy statek płynie do tyłu czy samochód nagle zmienia kierunek spadania przy wypadku. Możemy zatem wywnioskować z tego, że Pattinson i Washington uczestniczą w tajnej misji, która ma na celu zapobiegnięcie użycia broni, która może wpływać na zasady praw fizyki.

Nolan o filmie „Tenet”

A co mówi Nolan o swoim nowym filmie? W rozmowie z „Entertainment Weekly” w grudniu 2019 roku zdradził, że „łączy w produkcji kilka różnych gatunków” . – Miejmy nadzieję, że w ekscytujący i świeży sposób. Producentka Emma Thomas i ja przygotowywaliśmy wiele produkcji na dużą skalę, ale jest to z pewnością największa z nich względem międzynarodowego zasięgu. Kręciliśmy w siedmiu krajach, w każdym z nich z ogromną obsadą i ogromnymi planami filmowymi. Nie ma wątpliwości, że to najbardziej ambitny film, jaki stworzyliśmy – podkreślił.

