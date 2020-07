Film „Zenek” hitem na Netfliksie! Znalazł się na pierwszym miejscu listy TOP10

Film „Zenek” w reżyserii Jana Hryniaka, w piątek 17 lipca trafił na Netfliksa. Już dziś produkcja znalazła się na pierwszym miejscu listy TOP10 najchętniej oglądanych na platformie obrazów.

Z powodu pandemii koronawirusa premiera online filmu o liderze zespołu Akcent została przyspieszona. Początkowo produkcję można było oglądać na platformie streamingowej TVP VOD. Od piątku 17 lipca film Jana Hryniaka jest już jednak dostępny w ofercie Netfliksa. TVP (producent filmu) sprzedała prawa do produkcji także do Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii.

Już we wtorek, czyli zaledwie kilka dni po premierze na platformie, film stał się prawdziwym hitem i znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu TOP10. Na kolejnych miejscach znalazł się serial „Przeklęta”. Kolejne miejsca w rankingu zajęły: „Milf” , „Mroczne pożądanie” , „The Old Guard” , nowe odcinki „Dark” , „Fatalny romans” , „Aquaman” , „Dla ciebie wszystko” .

„Zenek” – o czym jest film?

Inspiracją do filmu stała się biografia Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który spełnia swoje wielkie marzenie, by dawać ludziom radość poprzez muzykę i śpiew. Film ukazuje drogę Martyniuka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy, zyskując miano króla muzyki disco polo.

Film pokazuje postać Zenona Martyniuka, który już jako nastolatek zakochany był w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek – zawodowy muzyk. To dzięki jego zaangażowaniu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością, to on jest jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk kształtują jego muzyczny styl.

Twórcy i obsada

Zdjęcia do filmu powstają głównie na Podlasiu: w Bielsku Podlaskim oraz rodzinnej miejscowości Martyniuka – Gredele. W tytułową rolę wcieliło się dwóch aktorów: Jakub Zając (młody Florian ze „Stulecia Winnych”) zagrał piosenkarza z początków kariery w latach 80-tych, a Krzysztof Czeczot (znany z ról w produkcjach „80 milionów”, „Dziewczyny ze Lwowa”, czy „Pitbull”) zagrał Zenka dorosłego, osiągającego sukcesy na scenie disco polo.

W pozostałych rolach pojawili się: Klara Bielawka (żona Danuta), Agnieszka Suchora i Roman Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan Frycz (ojciec Danusi), Piotr Cyrwus, Magdalena Berus, Andrzej Andrzejewski, Karol Dziuba. Gościnnie towarzyszą im gwiazdy muzyki disco lat 80-tych: autor przeboju „Never ending story” – Limahl oraz John McInerney, wokalista grupy Bad Boys Blue.

Czytaj także:

Sławomir Sikora napisał scenariusz do nowego „Długu”. Już wiemy, kto zagra w filmie