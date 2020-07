Jak dobrze znasz piosenki Zenka? QUIZ z twórczości artysty disco polo

QUIZ:

Zenon Martyniuk założył zespół Akcent w 1989 roku z Mariuszem Anikiejem. Później, gdy ten wyjechał do Belgii, występował w zespołach Ex-Akcent razem z Henrykiem Mellerem i w zespole Crazy Boys. Zespół Akcent następnie reaktywowano, i Martyniuk oraz Anikiej stworzyli hity jak „Gwiazda”, „Królowa nocy” (cover utworu grupy Meffis), „Pragnienie miłości”, „Przez twe oczy zielone” czy „Przekorny los”. W 1994 roku Zenon Martyniuk wydał solowy album studyjny pt. „Wspomnienie” .

„Zenek” – o czym jest film?

Inspiracją do filmu stała się biografia Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który spełnia swoje wielkie marzenie, by dawać ludziom radość poprzez muzykę i śpiew. Film ukazuje drogę Martyniuka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy, zyskując miano króla muzyki disco polo.

Film pokazuje postać Zenona Martyniuka, który już jako nastolatek zakochany był w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek – zawodowy muzyk. To dzięki jego zaangażowaniu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością, to on jest jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk kształtują jego muzyczny styl.

