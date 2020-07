„The Crown”. Ile pamiętasz z dwóch pierwszych sezonów serialu? QUIZ

Fani serialu „The Crown” są zawiedzeni, że na następną odsłonę popularnej serii poczekać nam przyjdzie najprawdopodobniej aż do 2022 roku. Może warto zatem wrócić do tych poprzednich części i sobie je „odświeżyć”. Sprawdźcie w quizie, ile pamiętacie z pierwszego i drugiego sezonu serialu „The Crown”, w tym momentu, gdy Elżbieta II przejmuje tron i w jakich okolicznościach to się dzieje, czy jak współpracuje się jej z premierem Winstonem Churchillem.

QUIZ:

„The Crown”. Quiz z dwóch pierwszych sezonów serialu Przypomnijmy, sezon 5. serialu „The Crown” planowo miał być tym ostatnim, jednak na początku lipca twórca produkcji Peter Morgan poinformował, że zdecydował się, iż powstanie 6. cześć popularnej serii. Sezon 6. pokaże historię sięgającą początków 2000 roku, więc nie zobaczymy, jak księżna Meghan Markle poślubia księcia Harry'ego. Serial „The Crown” opowiada o losach Elżbiety II i całej rodziny królewskiej, gdy przejmuje ona tron po śmierci króla Jerzego VI. Wszystkie dotychczasowe serie oglądać możemy na Netflix.