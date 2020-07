„The Crown”. Ile pamiętasz z dwóch pierwszych sezonów serialu? QUIZ

Fani serialu „The Crown” są zawiedzeni, że na następną odsłonę popularnej serii poczekać nam przyjdzie najprawdopodobniej aż do 2022 roku. Może warto zatem wrócić do tych poprzednich części i sobie je „odświeżyć”. Sprawdźcie w quizie, ile pamiętacie z pierwszego i drugiego sezonu serialu „The Crown”, w tym momentu, gdy Elżbieta II przejmuje tron i w jakich okolicznościach to się dzieje, czy jak współpracuje się jej z premierem Winstonem Churchillem.