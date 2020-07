Serial „Dzień trzeci” od twórcy „Utopii” z datą premiery. W roli głównej Jude Law

Sześcioczęściowa seria, stworzona przez Dennisa Kelly'ego i Felixa Barretta, pierwotnie miała mieć premierę w poniedziałek 11 maja. Jak podaje portal Deadline, wszystko wskazuje na to, że termin emisji „The Third Day” przełożono, ponieważ nie udało się ukończyć pracy na etapie postprodukcji. Dziś poinformowano, że najnowsza produkcja wskoczy do sieci 14 września.

O czym będzie serial „The Third Day”?

Jude Law wcieli się w Sama, który trafia na tajemniczą wyspę u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Jej mieszkańcy są odizolowani od świata zewnętrznego i mają swoje dziwne rytuały. To zaczyna przytłaczać Sama i sprawiać, że wraca jego trauma z przeszłości. Gdy zaciera się granica między rzeczywistością a fantazją, zachowanie głównego bohatera sprawia, że wkracza na kurs kolizyjny z mieszkańcami wyspy.