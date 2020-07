Kim Kardashian wydała oświadczenie ws. zdrowia swojego męża Kany'ego Westa. Poprosiła o empatię i wyrozumiałość

Kim Kardashian opublikowała oświadczenie na swoim InstaStory. „Jak wielu z was wie, Kanye ma chorobę afektywną dwubiegunową. Każdy, kto na to cierpi lub ma w życiu kogoś bliskiego, kto na to choruje, wie, jak niezwykle trudne i bolesne jest zrozumienie takiej osoby. Nigdy nie mówiłam publicznie o tym, jak wpłynęło to na naszą rodzinę, ponieważ chronię nasze dzieci i prawo Kanye do prywatności” – wyjaśniła. Jak czytamy dalej, celebrytka i przedsiębiorczyni zdecydowała się wydać oświadczenie z powodu „piętna i nieporozumień” dotyczących kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. Jak wyjaśniła, pogłębia to w tej sytuacji fakt, że Kanye West jest sławny, bogaty i ma dostęp do mediów społecznościowych, obserwowanych przez miliony osób.

„Jako społeczeństwo mówimy o tym, aby łaskawie podchodzić do kwestii zdrowia psychicznego jako całości, jednak powinniśmy również obdarzyć tym samym osoby, które żyją z takimi ludźmi w momentach, w których najbardziej tego potrzebują. Uprzejmie proszę, aby media i opinia publiczna okazały nam wyrozumiałość i empatię, które są nam potrzebne, abyśmy mogli przez to przejść” – zaapelowała. Kardashian West podziękowała także wszystkim, którzy w ostatnich dniach wyrazili troskę o stan zdrowia Kanye'ego Westa.

