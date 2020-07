Otwórz oczy. Dokumenty, które powinieneś obejrzeć, jeżeli zależy ci na Matce Ziemi

„Forks Over Knives” (2011)

Film bada twierdzenie, że większość, jeśli nie wszystkie, choroby zwyrodnieniowe, które nas dotykają, można kontrolować, a nawet odwrócić, odrzucając nasze obecne menu żywności pochodzenia zwierzęcego i przetworzonego. Film można obejrzeć na Netflix.



„Ginący świat” (2015)

Dokument przedstawia działalność człowieka, która prowadzi do upadku flory i fauny. Film obejrzeć można na stronie internetowej racingextinction.com



„Ludzki pierwiastek” (2019)

Podążamy ścieżką słynnego fotografa środowiskowego Jamesa Baloga. Towarzyszymy mu, gdy przygląda się pożarom, huraganom, podnoszeniu się poziomu wód, a także gdy obserwuje górników zmagających się z rzeczywistością i zmieniającym się składem powietrza Film obejrzeć można na stronie internetowej thehumanelementmovie.com



„Tomorrow” (2015)

Francuski film dokumentalny z 2015 roku w reżyserii Cyrila Diona i Mélanie Laurent. W obliczu przyszłości, o której naukowcy mówią, że jest wielkim powodem do niepokoju, film wyróżnia się tym, że nie ulega katastrofizmowi. Optymistycznie wskazuje inicjatywy, które sprawdziły się w dziesięciu krajach na całym świecie: konkretne przykłady rozwiązań problemów środowiskowych i społecznych XXI wieku, takich jak rolnictwo, energetyka, gospodarka, edukacja i zarządzanie. Film obejrzeć można na stronie internetowej demain-lefilm.com



„Zatoka delfinów” (2009)

Grupa naukowców obserwuje zatokę koło Taijii w Japonii, by ujawnić znęcanie się nad delfinami i związane z tym zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Film obejrzeć można na VOD.PL



„Ścigając arktyczny lód” (2012)

Fotograf National Geographic, James Balog, dokumentuje topnienie lodowców spowodowane globalnym ociepleniem. Film obejrzeć można na Netflix.



„Korporacja żywność” (2008)

Dokument w reżyserii Roberta Kennera, ukazujący skalę konsumpcji w dzisiejszym świecie i wpływ jaki wywiera na hodowlę i produkcję rolną. Autorzy sygnalizują, iż zyski przedsiębiorców liczą się dużo bardziej niż zdrowie konsumentów czy pracowników zakładów produkujących żywność dla supermarketów i fast foodów. Film można obejrzeć na CDA.



„Virunga” (2014)

Dokument Orlando von Einsiedela. Park Narodowy Wirunga jest domem dla goryli górskich. Działacze i eksperci przyrody kierują wszystkie wysiłki, aby ratować zagrożone zwierzęta. Film dostępny jest na Netflix.



„Błękit” (2017)

W ciągu ostatnich 40 lat połowa istot żyjących w morzach przestała istnieć. W 2050 roku w wodach świata będzie więcej plastiku niż ryb. Nie możemy już dłużej uważać mórz i oceanów za źródła nieograniczonych zasobów, ani wysypiska śmieci, które zniosą wszystko i pozostaną niezmienne niezależnie od tego, jak będziemy je traktować. Film zabiera nas w podróż w głąb wodnego królestwa, abyśmy na własne oczy przekonali się, że jest ono na skraju przepaści. Przedstawia pełnych pasji ludzi, którzy poświęcają swoje życie ochronie oceanów i ich mieszkańców. Musimy działać dzisiaj, jutro będzie za późno. Film obejrzeć można na stronie internetowej bluethefilm.org/watch.



„Cowspiracy. Tajemnica równowagi ekologicznej środowiska” (2014)

Film Kipa Andersena i Keegana Kuhna, który bada wpływ hodowli przemysłowej na środowisko oraz przybliża politykę organizacji ekologicznych. Film porusza wiele problemów środowiskowych, takich jak globalne ocieplenie, nadmierne wykorzystanie zasobów wodnych, wylesianie, strefy martwych wód, jednocześnie sugerując, iż hodowla przemysłowa jest głównym zagrożeniem dla utrzymania równowagi ekologicznej środowiska. Film dostępny jest na Netfliksie.



„Czy czeka nas koniec?” (2016)

Film w reżyserii Fishera Stevensa powstały przy współpracy Stevensa, Leonardo DiCaprio, Jamesa Packera, Bretta Ratnera, Trevora Davidoskiego i Jennifer Davisson Killoran. Martin Scorsese jest jego producentem wykonawczym. Obraz przedstawia DiCaprio, który odwiedza różne regiony świata, badając wpływ na nie globalnego ocieplenia. Jako narrator DiCaprio komentuje te spotkania, a także nagrania archiwalne. DiCaprio wielokrotnie odwołuje się do XV-wiecznego tryptyku Hieronima Boscha, The Garden of Earthly Delights, który, jak wyjaśnia, wisiał nad jego łóżeczkiem jako niemowlę i którego używa jako analogii obecnego kursu świata w kierunku potencjalnej ruiny. Dokument w całości obejrzeć można w serwisie YouTube.



„Plastikowy ocean” (2016)

Grupa naukowców pokazuje alarmujące fakty o zatruciu oceanów plastikiem i proponuje technologie, które mogą temu przeciwdziałać. Film obejrzeć można na Netfliksie.



„Super Size Me” (2004)

Morgan Spurlock postanawia przez miesiąc odżywiać się wyłącznie w restauracjach McDonald's i ograniczyć ruch – jak przeciętny Amerykanin. W obrazie widzimy zmiany, jakie zaszły w jego organizmie. Film został doceniony przez krytyków i otrzymał nominację do Oscara. Cały film dostępny jest do obejrzenia z polskim lektorem lub napisami w serwisie YouTube.



„Mieszkańcy Ziemi” (2005)

Film Shauna Monsona, w którym narratorem jest Joaquin Phoenix („Joker”) o wykorzystywaniu przez ludzkość zwierząt jako pożywienia, rozrywki czy badań naukowych. W dokumencie słyszymy muzykę Moby'ego. W 2015 powstała kontynuacja filmu, zatytułowana „Unity”. Film dostępny jest w języku polskim w serwisie YouTube.



„The True Cost” (2015)

Wyreżyserowany przez Andrewa Morgana obraz koncentruje się na szybkiej modzie (fast fashion). Pokazuje aspekty przemysłu odzieżowego, od produkcji - głównie badając życie nisko opłacanych pracowników w krajach rozwijających się - po jego następstwa, takie jak zanieczyszczenie rzek i gleby, skażenie pestycydami, choroby i śmierć. Stosując podejście uwzględniające aspekty środowiskowe, społeczne i psychologiczne, analizuje również konsumpcjonizm i środki masowego przekazu, ostatecznie łącząc je z globalnym kapitalizmem. Dokument jest kolażem kilku wywiadów z ekologami, pracownikami przemysłu odzieżowego, właścicielami fabryk i osobami organizującymi sprawiedliwy handel (fair trade) lub promującymi zrównoważoną produkcję odzieży. Dokument obejrzeć można na stronie internetowej: truecostmovie.comCzytaj także:

„The Crown”. Ile pamiętasz z dwóch pierwszych sezonów serialu? QUIZ