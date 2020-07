Tajemniczy głos z offu w programie TVP. „Skąd ta chrypka? Za zimne piwo?”

Wczorajsze wydanie programu „W tyle wizji” poprowadzili Krzysztof Feusette i Wiktor Świetlik. W założeniu programu publicyści komentują bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, a także odbierają telefony od widzów, którzy wypowiadają się na interesujące ich kwestie.

„Skąd ta chrypka? Za zimne piwo?”

W pewnym momencie na antenie słychać było głos z offu. – Panie Wiktorze, panie Wiktorze, skąd ta chrypka? Za zimne piwo? – zapytał niezidentyfikowany mężczyzna, który nie był obecny w studiu. – A co to? – powiedział wyraźnie zaskoczony Wiktor Świetlik. Zdziwienia nie krył także drugi prowadzący program. – Rozumiem… coś jakieś głosy słyszę teraz – stwierdził Krzysztof Feusette. – Ja też słyszę jakieś głosy. Odpowiem, że tropy nie są całkowicie chybione, ale piwa niemal nie pijam – podkreślił Wiktor Świetlik.

W dalszej części programu Krzysztof Feusette zastanawiał się, czy głos z offu słyszały jedynie osoby obecne w studiu, czy jednak również widzowie. – Ja teraz nie wiem, co widzowie słyszeli, czego nie słyszeli. Słyszeli widzowie, halo? – mówił Feusette, zwracając się do osób wydających program. – Słyszeli. To państwo słyszeli – stwierdził po chwili.

Czytaj także:

Awantura w TVP. Fogiel do Urbaniaka: Czy jest pan w stanie kontrolować aparat mowy?