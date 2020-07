„Taniec z Gwiazdami”. Wiadomo, których uczestników zobaczymy po przerwie w programie

„Taniec z gwiazdami” to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością. W finałowym odcinku 10. edycji show o Kryształową Kulę walczyły dwie pary: Barbara Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke oraz Damian Kordas i Janja Lesar. Zwycięzcami programu zostali Damian Kordas i Janja Lesar.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że na wiosnę obejrzeliśmy tylko dwa odcinki nowej edycji programu (drugi ze względów bezpieczeństwa nagrano bez udziału publiczności). Taneczne zmagania gwiazd zobaczymy w telewizji Polsat już jesienią. Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" zostanie wyemitowany w piątek 4 września. Wiadomo już, że na parkiecie zobaczymy wszystkich uczestników poza Marcinem Bosakiem, który zrezygnował z programu ze względu na inne zobowiązania zawodowe.

„Taniec z Gwiazdami” - uczestnicy

Na parkiecie zobaczymy zatem następujące pary:

Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke

Prezenterka telewizyjna w stacjach Polsat i Polsat News. Pracowała też przy programie "Piosenka na życzenie". Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2011 roku otrzymała tytuł miss Internetu.



Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska

Jego największą pasją jest tenis. Trenuje od 20 lat, był także Mistrzem Polski. Wraz z Sylwią Madeńską wygrał program „Love Island”.



Anna Karwan i Jan Kliment

Piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka. Zdobywczyni trzeciego miejsca w programie talent show TVP2 „The Voice of Poland”.



Sylwester Wilk i Hania Żudziewicz

Urodzony sportowiec. Po starcie w programie "Ninja warrior Polska" stracił nogę w wypadku motocyklowym. Ma założoną sportową protezę i przygotowuje się właśnie do startu w igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu.



Nicole Bogdanowicz i Kamil Kuroczko

Znana widzom z serialu "Przyjaciółki". Poza aktorstwem ma też swój plan B i studiuje produkcję tv. Urodziła się w USA, mieszkała we Francji.



Sylwia Lipka i Rafał Maserak

Wokalistka, wideoblogerka i prezenterka telewizyjna. W 2014 związała się ze stacją telewizyjną Disney Channel, dla której prowadziła program "I Love Violetta". Zasiadała w jury krajowych eliminacji do 15. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Na swoim koncie ma trzy albumy.



Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa

Aktor i kabareciarz Bogdan Kalus. Planował zostać ogrodnikiem, a potem muzykiem. Jako nastolatek miał nawet swój zespół muzyczny i grał na perkusji. Kocha podróże, najchętniej do Azji.



Edyta Zając i Michał Bartkiewicz

Modelka. Zanim zaczęła karierę w modelingu, przez 7 lat śpiewała w zespole dziecięcym. Kocha zwierzęta. Miała nawet gęś o imieniu Casper. Dziś ma wspaniałą przyjaciółkę Lani - rasy Cavalier King Charles Spaniel.



Marcin Bosak

Aktor filmowy, teatralny i serialowy. Przez wiele lat trenował karate. Jego idolem był Bruce Lee. Poza aktorstwem, Jego pasją jest gra na gitarze.



Tomasz Oświeciński i Janja Lesar

Aktor, sportowiec, trener personalny. Czy wiecie, że w dzieciństwie był ministrantem? A jako nastolatek Mistrzem Polski w Judo. Dzisiaj gra w serialach, filmach i w teatrze.



Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino

Aktorka, wokalistka, influencerka. Debiutowała w występach scenicznych w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym „Roma”. Zyskała rozgłos po roli w serialu „Rodzinka.pl”. Ostatnio pojawiła się w filmie Patryka Vegi.

Niezmieniony zostanie skład jury, w którym zasiądą Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski. Zobaczymy także tych samych prowadzących, Krzysztofa Ibisza i Paulinę Sykut-Jeżynę.

