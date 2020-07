Miała program w TVP, urodziła syna. Teraz wyznała, że jest lesbijką

Sylwia Chutnik do grudnia 2015 roku prowadziła program „Capuccino z książką” na antenie TVP Kultura, a na swoim koncie ma wydanie kilku książek. Za powieści „Kieszonkowy atlas kobiet”, „Cwaniary” oraz „W krainie czarów” była trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Publikowała w „Polityce”, „Gazecie Stołecznej” oraz „Pani”, a jej twórczość literacka była wydawana także za granicą. Przez kilkanaście lat żyła w związku z mężczyzną, z którym ma syna. Teraz na swoim instagramowym profilu promuje wywiad, jaki ukazał się w magazynie „Replika”.

„Chciałabym mieć zwyczajną frajdę”

„Zawsze byłam kamikadze. W najnowszym numerze »Repliki« opowiadam o swoim życiu, aby wszystkie osoby, które żyją w strachu mogły choć przez chwilę poczuć się lepiej” – przyznała Chutnik. Pisarka dodała, że nie planowała coming outu oraz nie chce opowiadać o swoim życiu w mediach, „ale sytuacja w Polsce jest zła i nie chce być bierna” . Autorka zacytowała także fragment wywiadu. – Powiedziałam sama do siebie: „Ej, ale na co ty jeszcze czekasz? Aż obozy zaczną nam urządzać?” . Jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej, co jeszcze musi się wydarzyć? Jakie jeszcze granice mają być przekroczone, bym się odezwała? – mówiła.