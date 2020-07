„Mroczne pożądanie” hitem na Netflix! Gra w nim znana nam wszystkim dobrze aktorka. Rozpoznajecie?

„Mroczne pożądanie”

Serial „Mroczne pożądanie” zadebiutował na Netfliksie 15 lipca i szybko stał się bardzo popularny. Obecnie na polskim Filmwebie jego ocena to 7,6/10. Seria liczy 18 odcinków, z czego każdy trwa 30 minut. Prawdopodobnie doczekamy się kontynuacji tej historii w kolejnych sezonach.

„Mroczne pożądanie” opowiada o mężatce Almie, która wyjeżdża na weekend. Podróż zapewnia jej cały wachlarz emocji – rozbudza namiętność, kończy się tragedią i zmusza do zadania trudnych pytań o najbliższych.

Kim jest Maite Perroni?