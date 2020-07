„Mroczne pożądanie” hitem na Netflix! Gra w nim znana nam wszystkim dobrze aktorka. Rozpoznajecie?

„Mroczne pożądanie”

Serial „Mroczne pożądanie” zadebiutował na Netfliksie 15 lipca i szybko stał się bardzo popularny. Obecnie na polskim Filmwebie jego ocena to 7,6/10. Seria liczy 18 odcinków, z czego każdy trwa 30 minut. Prawdopodobnie doczekamy się kontynuacji tej historii w kolejnych sezonach.

„Mroczne pożądanie” opowiada o mężatce Almie, która wyjeżdża na weekend. Podróż zapewnia jej cały wachlarz emocji – rozbudza namiętność, kończy się tragedią i zmusza do zadania trudnych pytań o najbliższych.

Kim jest Maite Perroni?

Główne role w produkcji grają Maite Perroni i Jorge Poza. Ta pierwsza jest bardzo znana w Polsce, głównie ze względu na swoją rolę w telenoweli „Rebelde” – w naszym kraju znanej jako „Zbuntowani” . Sukces produkcji doprowadził do powstania zespołu RBD, w którym Perroni była wokalistką. Razem z zespołem artystka zyskała międzynarodową sławę – nagrali 9 albumów w językach hiszpańskim, portugalskim i angielskim, które sprzedały się w nakładzie 15 mln egzemplarzy na całym świecie, a także koncertowała z zespołem w Ameryce Łacińskiej i Europie. – To była wielka szansa. Myślę, że to jeden z najlepszych projektów, w jakie byłam zaangażowana. Dał mi możliwość zrobienia czegoś innego, czegoś, co wyprowadza mnie z mojej strefy komfortu, czegoś, co uważam za bardzo ważne – mówiła o swojej nowej roli aktorka.

