Netflix pozwany za serial „Król tygrysów”. Znany magazyn uderza w platformę streamingową

„Hollywood Weekly Magazine” pozwał nie tylko Netfliksa ale także współpracujące przy serii CBS Studios, Paramount i Imagine Television. Zarzuca firmom szereg nadużyć – w tym naruszenie znaków towarowych i praw autorskich, nieuczciwe praktyki biznesowe i bezpodstawne wzbogacenie.

Jak twierdzą przedstawiciele czasopisma, pseudonim „Tiger King” był używany wcześniej wyłącznie w związku z opiekunek zoo – który obecnie odsiaduje 22-letni wyrok. Dziennikarze zagraniczni zaznaczają jednak, że zastrzeżenie znaku towarowego „The Tiger King” złożone zostało dopiero 2 lipca.

„Hollywood Weekly Magazine” twierdzi także, że jego związek z serialem, wynikający z użycia zwrotu rzekomo wymyślonego przez czasopismo w 2013 roku, zaszkodził reputacji tygodnika. Przedstawiciele „HWM” żądają w związku z tym odszkodowania, wyrównania zysków oraz usunięcia serii z Netfliksa.

Magazyn jest dystrybuowany w 300 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i 210 innych krajach. W pozwie przeczytać można, że jego dziennikarze przestrzegają zdecydowanej polityki „bez plotek” , a właściciele spędzili dwie dekady na budowaniu „zdrowej” marki. „W serii użyto znaku »Tiger King« oraz pokazano nawet zdjęcia publikacji »Hollywood Weekly Magazine« – pokazuje to, że twórcy wiedzieli o niej i mieli do niej dostęp” – czytamy.

„Król tygrysów” – o czym jest dokument?

Serial koncentruje się na mało znanej, ale obecnej szeroko, głównie w Stanach Zjednoczonych, grupie kolekcjonerów dużych kotów, którzy hodują te niezwykłe zwierzęta w prywatnych ogrodach zoologicznych. Jedną z postaci, jakie poznajemy w serii jest Bhagawan „Doc” Antle, który prowadzi rezerwat dla zwierząt w Myrtle Beach w Południowej Karolinie i trenuje zwierzęta do hollywoodzkich filmów.

Głównym wątkiem fabularnym dokumentu jest jednak wieloletni konflikt między ekscentrycznym właścicielem parku zwierząt egzotycznych Greater Wynnewood (Joe Exotic) oraz Carol Baskin, właścicielką Big Cat Rescue. Baskin twierdzi, że Joe wykorzystuje dzikie koty i hoduje je w nieodpowiednich warunkach, podczas gdy ona ratuje je z takich miejsc. Z kolei Joe uważa, że Baskin jest hipokrytką i robi dokładnie to samo, co każdy z nich, a w jej sanktuarium dla dzikich kotów panują okropne warunki. Kobieta prowadzi kampanię ukierunkowaną na nękanie mężczyzny, a on publikuje w sieci filmiki, na których m.in. strzela do manekina, który ma przypominać Baskin i zarzuca jej, że nakarmiła tygrysy swoim byłym mężem, milionerem, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

W końcu konflikt przeradza się w coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. A jaka jest prawda? Jeżeli oglądaliście dokument, dajcie nam znać, co myślicie na ten temat.

Co oglądać po „Królu tygrysów”? Najlepsze dokumenty kryminalne na Netflix

„Making A Murderer”

Dokument opowiada o historii Stecena Avery'ego, mężczyzny z hrabstwa Manitowoc w stanie Wisconsin, który odbył karę 18 lat więzienia za napaść seksualną i usiłowanie zabójstwa Penny Beerntsen. Po osiemnastu latach odsiadki, okazało się, że to nie on stał za zbrodnią. Ponownie mężczyzna oskarżony został w 2005 roku i skazano go w 2007 roku za zabójstwo Teresy Halbach przy współpracy ze swoim bratankiem 16-letnim wówczas Brendanem Dassey'em. Od początku mężczyźni twierdzili, że podczas procesu dochodziło do licznych nieprawidłowości, a oni zostali wrobieni przez władze miasta. Urzędnicy mieli być wściekli na to, że musieli wypłacić Avery'emu potężne zadośćuczynienie za to, że został niesłusznie skazany przy okazji pierwszej sprawy. Do zbrodni tej w poniedziałek 23 września 2019 roku przyznał się pochodzący z Wisconsin mężczyzna, odsiadujący obecnie wyrok za inne zabójstwo.



„Bardzo dziki kraj”

Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli.



„Schody”

Wypadek czy morderstwo? Po tajemniczej śmierci żony Michael Paterson przedstawia swoją wersję wydarzeń. Tymczasem prawnicy i biegli sądowi przygotowują się do procesu.



„Patologie medycyny sądowej”

Serial dokumentalny opowiadający i niewinnych ludziach skazanych w oparciu o dane uzyskanie dzięki budzącym wątpliwości technikom kryminalistycznym.



„Niewinny człowiek”

Miniserial stworzony na podstawie książki „Niewinny” Johna Grishama. Opowiada o Ronie Williamsonie, mężczyźnie, który spędził 11 lat w celi śmierci w Oklahomie za przestępstwo, którego nie popełnił.



„Taśmy Winy”

Serial opowiada o osobach skazanych za morderstwa, którzy utrzymują, że są niewinni, a ich zeznania zostały wymuszone lub po prostu fałszywe.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego”

Serial dokumentalny, który pozwala po raz pierwszy zajrzeć w zakamarki umysłu tego seryjnego mordercy. Z niepublikowanych dotąd rozmów z „amerykańskim Kubą Rozpruwaczem” wyłania się przerażający obraz człowieka, którego osobowość, wygląd i dobre maniery przeczyły stereotypowemu wizerunkowi groźnego przestępcy. Dzięki tym przymiotom Ted Bundy mógł przez lata swobodnie oddawać się swojemu odrażającemu procederowi. Do 1978 roku, gdy został ostatecznie schwytany, ofiarą popełnionych przez niego okrutnych morderstw na tle seksualnym padło ponad 30 kobiet. Podczas procesu Bundy z łatwością podbił serca Amerykanek, co dodatkowo sprawia, że jego czyny nawet dziś, gdy zdaje się nam, że nic nie może nas już zaskoczyć, przyprawiają o dreszcze.



„The Keepers”

7 listopada 1969 roku w Baltimore zaginęła siostra Catherine Cesnik, nauczycielka z archidiecezjalnego liceum Keough. Jej ciało znaleziono dwa miesiące później. Dwie byłe uczennice kobiety, prawie 50 lat po tych wydarzeniach podejmują własne śledztwo, aby dojść do prawdy o jej śmierci. Odkrywają związek zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.



„Evil Genius: The True Story of America’s Most Diabolical Bank Heist”

Dokument opowiada o zabójstwie Briana Wellsa. W 2003 roku mężczyzna wkroczył do jednego z banków w USA z przyczepioną do szyi bombą. Twierdzi, że wykonuje polecenia, które ktoś zapisał mu na kartce i tylko to może go uratować. Policja mu nie wierzy i sprawa kończy się tragicznie. Zanim saperzy docierają w miejsce, gdzie znajduje się mężczyzna, bomba wybucha.



„Zaginięcie Madeleine McCann”

Minęło 12 lat, odkąd Madeleine McCann, która miała zaledwie 3 lata, zniknęła z wakacyjnej willi brytyjskiej rodziny w portugalskim regionie Algarve. Chociaż rodzice dziewczynki początkowo byli głównymi podejrzanymi w sprawie, z biegiem lat władze odeszły od tej tezy. Dokument Netfliksa przedstawia teorie, zgodnie z którą Madeleine została porwana i potencjalnie sprzedana handlarzom ludźmi. Choć jest to niepokojąca wizja, jej wiarygodność wzmocniona jest przez fakt, że nigdy nie znaleziono ciała dziewczynki.



„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”

Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy”

Historia Aarona Hernandeza, gwiazdora drużyny futbolowej New England Patriots, który z zimną krwią zamordował kolegę i zamienił boisko na spacerniak.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”

Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.Czytaj także:

