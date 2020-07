Daniel Radcliffe, filmowy Harry Potter, obchodzi 31. urodziny. 15 filmów z aktorem, które warto zobaczyć

Korzystając z ocen w serwisie Rotten Tomatoes, z okazji urodzin Daniela Radcliffe'a, opracowaliśmy listę 15 najlepiej ocenianych produkcji z nim w roli głównej. Przeczytajcie, obejrzyjcie zwiastuny i zdecydujcie, czy są warte tego, aby poświęcić im wolny wieczór.

1. „Harry Potter i Insygnia Śmierci” – część 2 (2011)

Młody czarodziej musi zniszczyć wszystkie horkruksy, aby ostatecznie pokonać Voldemorta.



2. „Harry Potter i Więzień Azkabanu” (2004)

Z więzienia ucieka Syriusz Black, Harry nie może już czuć się bezpiecznie w szkole.



3. „Harry Potter i Czara Ognia” (2005)

Harry Potter musi wziąć udział w Turnieju Trójmagicznym, kiedy jego nazwisko zostaje wybrane przez tajemniczą Czarę Ognia.



4. „Imperium” (2016)

Agent FBI infiltruje grupę terrorystyczną, by przeszkodzić jej w stworzeniu bomby.



5. „Wykolejona” (2015)

Amy to kobieta marzenie z idealnym życiem zawodowym i towarzyskim, ale nie radzi sobie ze sprawami osobistymi.



6. „Harry Potter i Książę Półkrwi” (2009)

Harry, by ostatecznie pokonać Voldemorta, musi poznać jego przeszłość.



7. „Harry Potter i Komnata Tajemnic” (2002)

W Hogwarcie dochodzi do tajemniczych ataków na uczniów. Tymczasem Harry'ego prześladuje dziwny głos, którego nikt, poza nim, nie słyszy.



8. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” (2001)

W dniu jedenastych urodzin Harry dowiaduje się, że jest czarodziejem. Czeka na niego szkoła magii pełna tajemnic.



9. „Harry Potter i Zakon Feniksa” (2007)

Harry i jego przyjaciele zakładają tajne stowarzyszenie "Gwardię Dumbledore'a", aby przygotować się do starcia z Voldemortem.



10. „Harry Potter i Insygnia Śmierci” – cześć pierwsza (2010)

Harry, Ron i Hermiona wyruszają odnaleźć horkruksy, dzięki którym Voldemort zapewnił sobie nieśmiertelność. Muszą je wszystkie zniszczyć, by go pokonać.



11. „Na śmierć i życie” (2013)

Morderstwo w 1944 roku splata ze sobą losy wielkich poetów pokolenia beatników: Allena Ginsberga, Jacka Kerouaca i Williama Burroughsa.



12. „Krawiec z Panamy” (2001)

Najlepszy panamski krawiec zostaje zwerbowany przez brytyjskiego szpiega. Mężczyzna słynie z niezwykłej wyobraźni, którą zaczyna stosować w tajnej współpracy.



13. „Człowiek-scyzoryk” (2016)

Próbując dotrzeć do domu, zagubiony na odludziu mężczyzna zaprzyjaźnia się z nieboszczykiem.



14. „Mój syn Jack” (2007)

Jack, syn Rudyarda Kiplinga, chce spełnić patriotyczny obowiązek, ale z powodu słabego wzroku zostaje zdyskwalifikowany jako żołnierz. Dzięki wpływom ojca otrzymuje jednak patent oficerski i wyrusza na front I wojny światowej.



15. „Ucieczka z Pretorii” (2020)

Rok 1978, Południowa Afryka. Dwaj biali mężczyźni trafiają do więzienia za działalność przeciwko apartheidowi. Zamierzają wysłać reżimowi jasny komunikat poprzez ucieczkę z maksymalnie zabezpieczonego zakładu.Czytaj także:

Netflix pozwany za serial „Król tygrysów”. Znany magazyn uderza w platformę streamingową