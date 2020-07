To będzie pierwszy „duży” film w polskich kinach po przerwie. Jest data premiery produkcji „Nieobliczalny”

Fabuła filmu „Nieobliczalny”

Tego ranka Rachel jest już spóźniona do pracy, a przedzieranie się przez zakorkowane miasto to prawdziwa walka z czasem. Wszyscy kierowcy wokół są sfrustrowani i wzburzeni, ale jeden z nich jest tykającą bombą. Przepełniony gniewem i nienawiścią do świata, kipiący rządzą wymierzenia sprawiedliwości za wszystkie swoje nieszczęścia, tylko czeka na znak od losu. Gdy Rachel zatrąbi na niego na światłach, nieznajomy ruszy za nią w pogoń, gotowy dać jej bolesną lekcję. To co zaczęło się jak uliczna sprzeczka, wkrótce zmieni życie Rachel i jej bliskich w krwawą walkę o przetrwanie z człowiekiem, który nie ma już żadnych hamulców.

Obsada i twórcy filmu „Nieobliczalny”

W filmie zagrali między innymi: Russell Crowe („Gladiator” – OSCAR, „Piękny umysł”, „Na cały głos” – serial, „Informator”, „Tajemnice Los Angeles”, „Równi goście”), Caren Pistorius („Gloria Bell”, „Światło między oceanami”, „Slow West”), Jimmi Simpson(„Czarne lustro” – serial, „Tajemnice Silver Lake”, „Westworld” – serial).

Scenariusz stworzył Carl Ellsworth, a reżyserią zajął się Derrick Borte.

Premiera „Nieobliczalny”

Premiera filmu w polskich kinach już 31 lipca.

Czytaj także:

QUIZ z serialu „Breaking Bad”. Dla fanów powinna to być pestka!