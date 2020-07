Masa nowości od HBO w sierpniu. Na platformie pojawi się m.in. film „Sekcja rytmiczna” z Blake Lively

Co nowego w sierpniu 2020 roku na HBO GO? Mamy dla was pełną listę seriali, programów i filmów, które pojawią się już niebawem na platformie streamingowej.

W sierpniu na HBO GO oprócz kontynuacji naszych ulubionych seriali takich jak „Dom grozy: Miasto aniołów” , „Obsesja Eve” , „Syrena” , „Bilions” czy „Perry Mason” , znajdzie się także masa nowości. Z IV sezonem wraca „Sprawa idealna” i pojawi się też nowość „Tak czy owak” . HBO proponuje nam też w sierpniu wiele filmowych produkcji – w tym nowy obraz „Sekcja rytmiczna” czy znana nam dobrze finałowa część kultowej sagi „Gwiezdnych wojen” . „Jumanji: Następny poziom” – premiera 30 sierpnia

Grany przez Dwayne’a Johnsona bohater i grupa jego przyjaciół powracają, aby po raz kolejny wziąć udział w grze Jumanji. Kontynuacja kasowego hitu.



„Sekcja rytmiczna” – premiera 23 sierpnia

Blake Lively jako pogrążona w żałobie kobieta, która pragnie pomścić śmierć swoich najbliższych, którzy zginęli w nieprzypadkowej katastrofie lotniczej.



„Annabelle wraca do domu” – premiera 23 sierpnia

Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.



„Sprawa idealna” sezon 4 – premiera pierwszego odcinka 20 sierpnia, kolejne w czwartki

Czwarty sezon serialu o wziętej prawniczce, która straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii i musiała zacząć wszystko od nowa.



„Taniec serca – historia baletu Fortepian” – premiera 20 sierpnia

Obraz dokumentujący próby czeskich artystów, którzy podjęli się adaptacji filmu Jane Campion pt. Fortepian w balet.



„Pałac idealny” – premiera 20 sierpnia

Opowieść o ojcu, który postanawia wybudować dla swojej ukochanej córki idealny pałac.



„Kraina Lovecrafta” – premiera pierwszego odcinka 17 sierpnia o godz. 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 20:10, kolejne w poniedziałki

Nowy serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule zabiera widza w podróż przez Amerykę lat 50-tych.



„Rodzina Addamsów” – premiera 16 sierpnia

Po latach życia na uboczu, rodzina Addamsów postanawia nagle skonfrontować się ze światem zewnętrznym. Lubiana przez wielu mroczna familia powraca w animowanym filmie.



Pezet – Muzyka Współczesna – Koncert Premierowy – premiera 15 sierpnia

Wyjątkowy koncert Pezeta, który odbył się w grudniu 2019 roku w Warszawie. Prawdziwe muzyczne wydarzenie roku z dedykowaną oprawą wizualną, świetlną i pirotechniczną oraz plejadą gości.



„Bajecznie bogaci Azjaci” – premiera 15 sierpnia

Młoda dziewczyna z Nowego Jorku leci ze swoim chłopakiem do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela.



„Korpoludki” – premiera 14 sierpnia

Demi Moore jako ekscentryczna szefowa firmy produkującej jadalne sztućce, która razem ze swoim zespołem zostaje uwięziona w jaskini w Nowym Meksyku.



„Love life” – premiera pierwszego odcinka 10 sierpnia, kolejne w poniedziałki

Anna Kendrick w serialowej komedii romantycznej o drodze od pierwszej miłości do tej ostatniej.



„Tak czy owak” – premiera pierwszego odcinka 10 sierpnia, kolejne w poniedziałki

Szalona opowieść o dwóch dziewczynach z małej hiszpańskiej miejscowości, które muszą odnaleźć się w najbardziej hipsterskiej dzielnicy Madrytu.



„Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” – premiera 9 sierpnia

Reżyser J.J. Abrams i Lucasfilm powracają z finałową częścią kultowej sagi Gwiezdnych Wojen.



„Dzieciaki z showbiznesu” – premiera 6 sierpnia

Dokument odsłaniający kulisy oraz blaski i cienie karier dziecięcych aktorów w amerykańskim przemyśle rozrywkowym.



„Zły chłopak z sąsiedztwa” – premiera 6 sierpnia

Historia młodej dziewczyny, która powoli zaczyna odkrywać, że coś jest nie tak z jej nowym chłopakiem.



„En Casa” / „W domu” – premiera pierwszego odcinka 3 sierpnia, kolejne w poniedziałki

Hiszpańska odsłona projektu „W domu”. Autorskie spojrzenie pięciu hiszpańskich reżyserów na codzienność w czasach pandemii koronawirusa.



„Artemis Fowl” – premiera 2 sierpnia

Nastoletni geniusz z rodziny o długich przestępczych tradycjach zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z potężnymi wróżkami, które mogą stać za zniknięciem jego ojca. Widowiskowy film przygodowy Disneya zrealizowany na podstawie popularnej powieści Eoina Colfera.Czytaj także:

QUIZ. „Klan”, „Złotopolscy” czy „M jak miłość”. Rozpoznaj polski serial po piosence