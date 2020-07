„The French Dispatch”, „Mulan” czy nowy film Ridleya Scotta. Wyczekiwane produkcje są masowo usuwane z kalendarza premier

Mowa oczywiście między innymi o „Mulan” Niki Caro, której budżet sięgał 200 mln dolarów. Zniknął także nowy obraz Wesa Andersona „The French Dispatch” . Opóźnione zostały również produkcje „The Last Duel” Ridleya Scotta i horror „Antlers” Scotta Coopera.

O dwa tygodnie przesunięto światowe premiery thrillera kryminalnego „Death on the Nile” Kennetha Branagha, podobnie jak „The Personal History of David Copperfield” Armando Iannucci'ego. Pierwszy z nich ma zostać planowo wydany 28 sierpnia 2020 roku, a drugi 23 października 2020 roku. Zmiana dotyczy też horroru „The Empty Man” Davida Priora – planowo jego światowa premiera ma nastąpić 4 grudnia 2020 roku. Jedyny film, którego premiery na tę chwilę nie zmieniono to „Nowi mutanci” (do kin ma trafić 28 sierpnia).

Wiadomo ponadto, że Disney usunął z kalendarza premier dwa niezatytułowane filmy produkcji wytwórni FOX, które na ekrany kin wejść miały 1 października 2021 roku i 22 października 2021 roku.

Czytaj także:

Shia LaBeouf sprzedaje dom w Los Angeles. Zobaczcie, jak mieszkał aktor