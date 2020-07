Ranking serwisu Rotten Tomatoes. 20 najlepszych dotychczasowych produkcji telewizyjnych 2020 roku

1. „On The Record”

Film dokumentalny wyreżyserowany przez Kirby Dick i Amy Ziering. Skupia się na zarzutach wykorzystywania seksualnego i molestowania wobec potentata hip-hopu Russella Simmonsa.



2. „Witamy w Czeczenii”

Amerykański film dokumentalny z 2020 roku, wyreżyserowany przez Davida France'a. Koncentruje się na antygejowskich czystkach w Czeczenii pod koniec 2010 roku. W filmie możemy usłyszeć wywiady z uchodźcami z tego kraju, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach.



3. „Athlete A: Sport w cieniu skandalu”

Dokument opowiadający o tym, jak śledztwo dziennikarskie ujawniło liczne przypadki molestowania młodych kobiet ze strony lekarza kadry amerykańskich gimnastyczek, Larry'ego Nassara.



4. „Sekretna miłość”

W 1947 roku dwie kobiety — Pat Henschel i zawodowa bejsbolistka Terry Donahue — zakochały się w sobie, zapoczątkowując 65-letnią historię miłości i walki z uprzedzeniami.



5. „Schitt's Creek” sezon 6.

Serial opowiada o udrękach byłej zamożnej rodziny Rose, kiedy jej członkowie zostają zmuszeni do przeniesienia się do Schitt's Creek, małego miasteczka, z którego kiedyś kpili.



6. „Feel Good”

Stand-uperka Mae Martin próbuje pokonać nałóg i odnaleźć się w związku z dziewczyną, która niedawno była jeszcze hetero.



7. „Klub Opiekunek” sezon 1.

Współczesna ekranizacja serii popularnych książek opowiadających o przygodach piątki przyjaciółek, które zaczynają pracować jako opiekunki do dzieci.



8. „The Virtues”

Joseph postanawia stawić czoła demonom przeszłości, przed którymi uciekał całe swoje życie.



9. „Co robimy w ukryciu” sezon 2.

Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.



10. „A Parks and Recreation Special”

Ekipa serialu „Parks and Recreation” spotyka się ponownie w odcinku specjalnym.



11. „Giri / Haji”

Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



12. „One Day at a Time” – sezon 4.

Samotna matka kubańskiego pochodzenia wychowuje dwójkę nastoletnich dzieci z „pomocą” staroświeckiej mamy.



13. „Hamilton”

Autorem musicalu „Hamilton” jest Lin-Manuel Miranda, który grał samego Alexandra Hamiltona, jednego z ojców założycieli USA, w sztuce, gdy ta zadebiutowała na Broadwayu. Zakupiona od Mirandy przez Disneya wersja musicalu nakręcona została w Richard Rodgers Theatre na Manhattanie, zanim członkowie obsady i twórcy, zaczęli odchodzić z produkcji. Prawa do dystrybucji „Hamiltona” kosztowały wytwórnię 75 milionów dolarów.



14. „Zadzwoń do Saula” – sezon 5.

Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



15. „Blow The Man Down”

Po stracie matki, siostry Connolly muszą zatuszować przestępstwo. W trakcie odkrywają mroczne sekrety swojej małej rybackiej wioski.



16. „Circus of Books”

Przez niemal cztery dekady ta skromna para — Karen i Barry Masonowie — prowadziła w Los Angeles „Circus of Books”, ulubiony sklep porno lokalnej społeczności gejów.



17. „Więcej niż myślisz”

Grzeczna i wzorowa licealistka pomaga znajomemu futboliście oczarować dziewczynę, w której oboje się kochają. Współczesna wersja opowieści o Cyranie de Bergeracu.



18. „Sex Education” sezon 2.

Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.



19. „Ozark” sezon 3.

Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



20. „Ostatni taniec”

Serial dokumentalny o karierze Michaela Jordana i legendarnej drużynie Chicago Bulls z lat 90. Zawiera niepublikowane dotąd nagrania z sezonu 1997–1998.Czytaj także:

