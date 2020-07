„Dom z papieru”. Serialowy Profesor wrzucił pierwsze zdjęcie planu 5. sezonu!

Hiszpański „La Nación” donosi, że do swojego mieszkania w Madrycie wróciła już aktorka Ursula Corbero, która gra w serialu Tokio. Wcześniej przebywała w Argentynie ze swoim chłopakiem Ricardo „Chino” Darinem. Była ze swoją rodziną, gdy rząd tego kraju wprowadził surową izolację. Po powrocie do Hiszpanii aktorka napisała na Instagramie: „Wróciłam do domu, co za dreszczyk emocji” .

Niedługo potem kolejne zdjęcie wstawił na Instagram Alvaro Morte, który gra w „Domu z papieru” Profesora. Hiszpańskie media opisują fotografię jako pierwsze zdjęcie z 5. sezonu serii. „Profesor wrócił” – napisał przy zdjęciu aktor.

Wszystko wskazuje na to, że piątą odsłonę serialu „Dom z papieru” zobaczymy na Netfliksie w 2021 roku.

