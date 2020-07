Dziennikarka ma raka. Jej chorobę wykryła kobieta, która oglądała ją w telewizji

„Cześć, właśnie zobaczyłam twój reportaż. Martwi mnie guzek na twojej szyi. Proszę, sprawdź tarczycę. Przypomina mi moją szyję, Mój okazał się rakiem. Dbaj o siebie” – brzmiała wiadomość, otrzymana przez dziennikarkę.

28-letnia Victoria Price przyznała, że początkowo zignorowała wiadomość, bo wydała jej się ona „dziwna” . Kobieta wyjaśnia we wpisie w mediach społecznościowych, że przyzwyczajona do licznych maili, stwierdziła, że ktoś po prostu próbuje „ją wkurzyć” . W końcu partner dziennikarki przekonał ją jednak do tego, aby udała się do lekarza. Kobieta trafiła do specjalisty w Tampa General Hospital. 21 lipca dowiedziała się, że ma raka tarczycy, który rozprzestrzenił się już na węzły chłonne. Jak poinformowała na swoim Instagramie, zaplanowaną już ma operację wycięcia tarczycy i niektórych węzłów chłonnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się komórek rakowych.

Po otrzymaniu diagnozy Price skontaktowała się z kobietą, która wcześniej napisała do niej zaniepokojona. Dziennikarka przyznała, że ta musi z pewnością być jej "aniołem stróżem".

Czytaj także:

Miłośnik ryb i owoców morza trafił do szpitala. W jego wątrobie wykryto „niezliczone” jaja pasożytów