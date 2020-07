Gwiazda „Zbuntowanego anioła” jest ulubienicą Putina. Netflix pokaże film o artystce

Natalia Oreiro ma obecnie 42 lata. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli Milagros w telenoweli „Zbuntowany anioł”. Pochodząca z Urugwaju piosenkarka jest bardzo aktywna zawodowo: gra w serialach i filmach, komponuje piosenki. Jej wielkim sukcesem było zorganizowane w 2014 roku tournee po Rosji, którą promował utwór „Umieram z miłości” – nowa wersja hitu sprzed lat „Me muero de amor”. Dwa lata później aktorka zagrała w filmie „Gilda”, który opowiada historię tragicznie zmarłej argentyńskiej artystki. W tym samym roku odbyła się kolejna trasa koncertowa po Rosji. Co ciekawe, Natalia Oreiro ma w Rosji tak wiele fanów, że to właśnie ona nagrała hit na odbywający się w tym kraju piłkarski mundial w 2018 roku. Przez wielu krytyków jest określana mianem „ulubienicy Putina”.

Wniosek o obywatelstwo

W czerwcu artystka zdradziła, że złożyła wniosek o rosyjskie obywatelstwo. - Pewnego dnia pojechałam do ambasady (Rosji w Argentynie) w różnych sprawach. Tak dużo podróżuje i mam tak wiele więzi z Rosją, że zostałam zapytana, czy może nie chciałabym tego sformalizować. Powiedziałam, że byłby to dla mnie zaszczyt. Złożyłam więc mnóstwo dokumentów - przyznała. - Byłam gościem programu Iwana Urganta i on powiedział, że jestem największą Rosjanką wśród cudzoziemek. Odpowiedziałam, że nie mam co do tego wątpliwości i powiedziałam, że Putin może nadać mi obywatelstwo. To miał być żart, a nie prośba, chociaż oczywiste jest, że chciałabym mieć rosyjskie obywatelstwo - podkreśliła.

Fenomen popularności

Od 6 sierpnia na Netlfiksie będzie można oglądać film Nasha Natasha, który opowiada o fenomenie popularności artystki na Wschodzie. Jest ona jedną z niewielu latynoamerykańskich kobiet, która mimo barier językowych i kulturowych, zrobiła ogromną karierę w Rosji. Dokument w reżyserii Martina Sastre pokazuje długą podróż, jaką Oreiro odbyła po Rosji. Próbuje także odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło, że jest w Rosji bardziej znana niż Lionel Messi.

Czytaj także:

„Dom z papieru”. Serialowy Profesor wrzucił pierwsze zdjęcie planu 5. sezonu!