Szczere wyznanie Aleksandry Żebrowskiej. „Jestem w siódmej ciąży”

Aleksandra i Michał Żebrowscy już wkrótce po raz trzeci zostaną rodzicami. Informację o ciąży para ujawniła w dość nietypowy sposób – na Instagramie pojawiło się zdjęcie przyszłej mamy ze słoikiem ogórków kiszonych. Ostatnio żona aktora zamieściła osobisty wpis i zdecydowała się na szczere wyznanie.

„Są takie sprawy, o których nie da się mówić od razu, o innych nie chce się mówić wcale. „Nieudane” ciąże to temat, o którym rozmawia się ciężko – nawet z najbliższymi. Sama mam kilka takich za sobą – poronienia i na dokładkę ciążę pozamaciczną pod koniec zeszłych wakacji. Oprócz wsparcia kochającej rodziny (i pizzy przemycanej do szpitala przez moje siostry), jedna z rzeczy, które najbardziej podnosiły mnie wtedy na duchu, to świadomość, że tak wiele kobiet ma za sobą podobne historie” – napisała żona Żebrowskiego przyznając, że obecnie jest w siódmej ciąży.

Aleksandra Żebrowska zwróciła się także do wszystkich kobiet, które muszą się zmierzyć z podobnymi przeżyciami. „Ściskam wszystkich starających się o bobasa, wszystkich, którzy nie są gotowi, żeby mówić o tym, co ich spotkało, wszystkich, którzy boją się, że coś znowu będzie nie tak. I pamiętajmy! Nie każdy jest gotowy, by mówić o swoich doświadczeniach – ale to nie znaczy, że ich nie ma” – podkreśliła. Żona Michała Żebrowskiego zaapelowała także o wzajemny szacunek. „Oszczędźmy kobietom pytań pt: »Mówiłaś, że chcesz mieć więcej dzieci, to kiedy kolejne?« albo »Mąż na pewno marzy o córeczce?«. Macierzyństwo to prywatna sprawa każdej z nas, każdej starającej się o dziecko pary. Niektóre pytania czy rady mogą być dla drugiego człowieka najzwyczajniej w świecie krzywdzące” – zaznaczyła.

