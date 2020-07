„The Walking Dead”. Będą dodatkowe odcinki 10. sezonu serialu! Wiemy też, kiedy zobaczymy finał

Serial „The Walking Dead” został – podobnie jak inne liczne produkcje – znacznie dotknięty globalną pandemią koronawirusa. Jak podaje „The Hollywood Reporter” twórcy serii postanowili, że 4 października pokażą finał 10. sezonu produkcji. Mimo to oficjalnie ta część będzie miała jeszcze sześć dodatkowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku 2021 roku. Doprowadzi to do rekordu – 22 odcinków w sezonie 10.

O czym jest serial „The Walking Dead” ?

Serial „The Walking Dead” (pol. „Żywe trupy” ), jest adaptacją komiksu o tym samym tytule. Zadebiutował w 2010 roku i od tej pory powstało jego 10 sezonów. Akcja skupia się na grupie ludzi, którzy starają się przeżyć w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Bohaterowie szukają schronienia i uciekają przed kreaturami, które atakują każdą żywą istotę. Ich ugryzienia są śmiertelne i powodują zamianę w zombie.

11. sezon serialu „The Walking Dead”

Już w październiku 2019 roku Angela Kang, showrunnerka serii, poinformowała na Comic Conie w Nowym Jorku, że doczekamy się 11. sezonu serialu. Tuż po tym oświadczenie w sprawie wydała Sarah Barnett, prezeska grupy rozrywkowej sieci AMC i studia AMC, zajmującego się produkcją „The Walking Dead” . „10 lat później, prowadzona przez genialną Angelę Kang seria, napędzana przez jedną z najbardziej utalentowanych obsad telewizyjnych, rozwija się twórczo i jest doceniana przez krytyków i widzów” – czytamy. „Cieszymy się, że możemy z powrotem powitać Lauren Cohan. Ona tak wiele znaczyła dla tego programu i jego pasjonatów, którzy czekają na kolejną fantastyczną przejażdżkę w nadchodzących miesiącach” – dodała.

„The Walking Dead” – premiera 11. sezonu

Z powodu pandemii koronawirusa, zatrzymana została większość produkcji serialowych. Każdy z 10 poprzednich sezonów serialu miał swoją premierę w sezonie halloweenowym, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwszy raz w historii serii, gdy ta tradycja zostanie złamana. Fani nie powinni jednak tracić nadziei – 11. sezon serialu z pewnością nadejdzie. Jak powiedziała Kang w wywiadzie dla ComicBook.com ekipa „nadal pracuje zdalnie nad przyszłym sezonem” . – Wydaje mi się, że pisanie scenariusza jest najłatwiejszym procesem zdalnym, jednak nawet to jest trochę trudne. Nie jesteśmy w stanie pracować w takim samym tempie, jak w biurze – przyznała.

Wśród fanów serialu zapanowała panika, że w związku z problemami z ostatnim odcinkiem 10. sezonu „The Walking Dead” , 11. sezon może zostać odwołany. Głównie spowodowane to było komentarzami Jeffreya Deana Morgana. – Jeśli chodzi o „The Walking Dead” i następny sezon, nie wiem. Czeka nas długi czas oczekiwania. Zobaczymy, co się wydarzy – stwierdził.

Greg Nicotero, twórca efektów specjalnych uspokoił jednak fanów. – Dobra wiadomość jest taka, że scenarzyści się nie wycofują – powiedział w rozmowie z portalem Den of Geek. – Trzymajcie więc kciuki, abyśmy mieli wszystkie nasze scenariusze gotowe, gdy zaczniemy produkcję – dodał.